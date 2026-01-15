"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Д вама души загинаха, след като строителен кран се срути върху магистрала в Тайланд, ден след като инцидент с кран в друг район на страната взе 32 жертви, пише BBC .

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон, предградие на Банкок. Видеозаписи показват момента, в който кранът пада върху магистралата, смачквайки няколко автомобила и оставяйки облак от прах и отломки след себе си.

Two dead after another construction crane collapses in Thailand https://t.co/QWVCoj5tHY — Zira Daily (@ziradaily) January 15, 2026

Срутването на кран в сряда в североизточната провинция Накхон Ратчасима пък доведе до падането на кран върху движещ се влак, при което бяха ранени над 60 души.

Строителните дейности и в двата инцидента се изпълняват от една и съща компания, Italian-Thai Development, една от най-големите строителни фирми в Тайланд.

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Инцидентите подчертават колко често смъртоносни са строителните инциденти в Югоизточна Азия, частично поради слабото прилагане на стандартите за безопасност и регулациите.

Около 150 души са загинали през последните седем години в редица инциденти по проект за подобряване на пътя от Банкок до южната част на страната.

NEW: Crane collapses onto road in Thailand, killing at least 2 people. It comes just a day after a crane collapse killed 32 people on a train pic.twitter.com/1radRSVCEb — BNO News Live (@BNODesk) January 15, 2026

Експресният път, на който се случи срутването в четвъртък, е получил прякора "Пътят на смъртта" заради няколко инцидента през последните години, съобщава агенция AFP.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че ще се заеме с въпроса за "небрежността" в строителството след инцидента в сряда.

Пътна естакада в строеж се срути в Банкок, има жертви и ранени

Държавната железница на Тайланд също обяви, че ще съди компанията Italian-Thai Development.

Компанията е отговорна и за строежа на небостъргач в Банкок, който се срути миналия март по време на земетресение, когато никое друго здание в града не пострада.