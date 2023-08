Седемнайсет души загинаха при рухване на строителен кран в Индия

Н ай-малко 17 работници загинаха днeс при рухването на кран на строяща се магистрала в покрайнините на Мумбай, в Западна Индия, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Съоръжението паднало през нощта върху големи бетонни плочи. Отломки от крана убили работници на строителната площадка на магистрала "Самрудхи" в щата Махаращра, съобщи Националната агенция за реакция при бедствия.

A gantry crane collapsed at the site of an under-construction bridge in Shahapur, about 70km north of Mumbai, on 31 July. At least 17 people have died and three others are reportedly injured. Police and local authorities are on the lookout for others trapped at the site. pic.twitter.com/SIZaph2YtO