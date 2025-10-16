Свят

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

16 октомври 2025, 10:42
Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират
Т ропическите дъждовни гори на Австралия станаха първите в света, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират, в тенденция, свързана с климатичните промени, установи ново изследване. Обикновено дъждовните гори се считат за така наречените „въглеродни поглъщачи“, тъй като абсорбират повече емисии, отколкото отделят, като новите дървета компенсират въглерода, освободен от мъртвите, предаде ВВС

Но изследване, разглеждащо данни от горите в Куинсланд, установи, че екстремните температури са довели до повече смъртност сред дърветата, отколкото до растеж. Водещият автор на изследването, публикувано в научното списание Nature, заяви, че откритията имат значителни последици за глобалните цели за намаляване на емисиите, които частично се основават на това как екосистемите – като дъждовните гори – могат да абсорбират въглерод.

„Текущите модели може да надценяват способността на тропическите гори да компенсират емисиите от изкопаеми горива“, каза д-р Хана Карл от Университета на Западен Сидни пред Австралийската радиотелевизионна корпорация (ABC). С по-малко нови дървета докладът установи, че стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи, преди около 25 години.

„Горите помагат за ограничаване на най-тежките ефекти от климатичните промени, като абсорбират част от въглеродния диоксид, освободен от изгарянето на изкопаеми горива, но нашата работа показва, че това е застрашено“, каза д-р Карл. Тя добави, че увеличението на смъртността на дърветата през последните десетилетия се дължи на климатичните промени, като по-екстремни температури, атмосферна сухота и суша.

Базирано на 49 години данни от 20 гори в Куинсланд, докладът също установи, че нарастването на броя и тежестта на циклите убива повече дървета и затруднява растежа на нови.

„В това изследване имаме доказателства, че влажните тропически гори на Австралия са първите по рода си в световен мащаб, които показват тази промяна в дървесната биомаса“, каза д-р Карл пред ABC. „И това е наистина важно. Може да е нещо като канарче в мината.“

Старшият автор Патрик Меир също описа резултатите като „много обезпокоителни“, казвайки пред информационната агенция AFP, че е „вероятно всички тропически гори да реагират доста сходно“, но добави, че са необходими повече данни и изследвания, за да се направи справедлива оценка.

Австралия, една от страните с най-високи емисии на въглерод на глава от населението в света, наскоро обяви новите си цели за намаляване на въглерода, обещавайки да намали емисиите с поне 62% в сравнение с нивата от 2005 г. през следващото десетилетие. Страната продължава да се сблъсква с глобална критика за продължаващата си зависимост от изкопаеми горива, като правителството позволява на един от най-големите газови проекти в страната – North West Shelf на Woodside – да продължи да работи още 40 години.

Миналия месец нов доклад за въздействието на климатичните промени установи, че Австралия вече е достигнала затопляне над 1.5°C и че нито една общност няма да бъде имунизирана срещу „каскадни, натрупващи се и едновременни“ климатични рискове.

Източник: BBC    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
