Тестовете за пол на Имане Хелиф доведоха до скандал в олимпийския бокс, МОК е под прицел

И мане Хелиф се изкачи на върха на олимпийския подиум в Париж миналата година, увита в алжирското знаме и коронована като шампионка в категория до 63 кг в женския бокс. Но според президента на Международната боксова асоциация (IBA) тя никога не е трябвало да бъде там, пише Daily Mail.

В ексклузивно интервю за Mail Sport, президентът на IBA Умар Кремльов призова Международния олимпийски комитет (МОК) да отнеме златния медал на Хелиф и да поднесе извинение на останалите спортисти. Той разкри подробности зад кулисите за „убедителни и многократни“ тестове, които показали, че Хелиф не отговаря на изискванията за участие в женската категория.

