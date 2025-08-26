Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че ще настоява за налагане на смъртно наказание за извършители на убийства във Вашингтон като част от мерките му срещу това, което той нарича „извън контрол престъпност“ в американската столица, предаде АФП.

„Ако някой убие човек в столицата, Вашингтон, окръг Колумбия, ние ще настояваме за смъртно наказание“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом.

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

„Това е много силна превантивна мярка и всеки, който я чуе, се съгласява с нея“, добави той.

Предложението идва, след като по-рано този месец републиканецът Тръмп разположи Националната гвардия във Вашингтон, управляван от демократите, и пое федерален контрол над полицейското управление на града.

Окръг Колумбия премахна смъртното наказание през 1981 г. Столицата на САЩ има уникален правен статут, тъй като не е щат и функционира под специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията ѝ и предоставя на Конгреса извънредни правомощия върху местните дела.

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп се възползва от този правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон в опит да се справи с това, което определи като нарастваща престъпност и бездомност. Той се похвали с няколко поредни дни без убийства в града и обяви, че предприема и стъпки за „облагородяване“ на столицата, където се намират Белият дом, Конгресът и ключови институции на властта.

Войниците от Националната гвардия започнаха да носят оръжие на улиците на Вашингтон. Тръмп уточни, че обмисля подобни действия и в други управлявани от демократите градове, сред които Чикаго, Ню Йорк и Балтимор.