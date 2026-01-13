Свят

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото

13 януари 2026, 17:54
Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея
Източник: AP/БТА

С пециалният прокурор на Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол по обвинение в организиране на противодържавен метеж заради краткото военно положение, въведено от него през декември 2024 г., предаде "Асошиейтед прес".

Екипът на специалния прокурор Чо Еун-сук поиска присъдата по време на последното заседание по делото срещу Юн в Централния окръжен съд в Сеул.

Официално отстранен от длъжност през април миналата година, Юн е подсъдим освен за военното положение и за редица скандали, свързани с управлението му.

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото от всички, които са му повдигнати.

Очаква се присъдата да бъде прочетена през февруари.

Юн твърди, че неговият указ е бил отчаян, но мирен опит да повиши общественото съзнание за заплахата, която според него представлява либералната опозиционна Демократична партия. По думите му тя е използвала законодателното си мнозинство, за да възпрепятства неговия дневен ред и да дестабилизира държавата.

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея е търсил конфликт със Севера

Юн нарече контролирания от опозицията парламент "бърлога на разбойници и противодържавни сили". Но след драматични сцени в нощта на военното положение, в пленарната зала влязоха достатъчен брой опозиционни депутати, плюс народни представители от партията на президента, след като си пробиха път, и заедно те гласуваха решение за отмяна на указа на Юн.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Юн Сук-йол Южна Корея Сеул
Последвайте ни
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 11 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 12 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 12 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 11 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 1 час

Джонас, който живее с диабет тип 1, често говори открито за психичното си здраве

Човек загина при пожар в къща в Габровица

Човек загина при пожар в къща в Габровица

България Преди 1 час

Изясняват се причините, довели до инцидента

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Свят Преди 2 часа

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Любопитно Преди 2 часа

Оскъдността и ексклузивността правят тези продукти силно търсени от хората, които търсят по-хубавите неща в живота и, разбира се, са готови да платят за тях

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

Любопитно Преди 2 часа

Тами Олдъм Ашкрафт преживява ураган от четвърта категория, който убива годеника ѝ, а тя трябва да оцелее повече от месец сама в океана, е, докато навигира 2400 км към сушата

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

България Преди 2 часа

Петров изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“

Снимката е илюстративна

Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

Свят Преди 3 часа

Обаждане от непознат разкрива тайна, която разтърси живота ѝ и разруши двайсетгодишния ѝ брак

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 3 часа

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 3 часа

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 3 часа

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 3 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 3 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

България Преди 4 часа

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 4 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 4 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 4 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Съпругът на Мелиса Гилбърт с обвинения за сексуално насилие над деца

Edna.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Лавина уби олимпийски медалист

Gong.bg

Ботев Пловдив изпревари нидерландци, договори заместник на Андрей Йорданов

Gong.bg

Фермери блокираха Париж с трактори заради търговското споразумение ЕС–Меркосур

Nova.bg

Най-малко 1850 протестиращи са убити от режима в Иран

Nova.bg