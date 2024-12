Путин: Ядрените оръжия са излишни, ако има ракети като "Орешник"

Н аличието на достатъчен брой ракети "Орешник" всъщност отменя необходимостта от използване на ядрени оръжия, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Ние не затягаме ядрената доктрина. Ние я подобряваме. И така, общо взето, сега трябва да усъвършенстваме не ядрената доктрина, а "Орешник", каза на заседание на националния Съвет за развитие на гражданското общество и правата на човека Путин. Той обясни, че "достатъчен брой от тези съвременни оръжейни системи просто поставя на ръба да няма нужда да се използват ядрени оръжия".

We are not tightening the nuclear doctrine - we are improving it – Putin

President Putin said that Russia is focused on enhancing its Oreshnik missile systems, believing this will bring the use of nuclear weapons to the point of being unnecessary. pic.twitter.com/xy2DwvV3Zz