Анализатори: Путин спечели

Н а 24 февруари 2022 г. руският президент Владимир Путин обяснява на народа си защо започва пълномащабна инвазия в Украйна, която нарича „специална военна операция“.

„С разширяването на НАТО на изток, с всяка изминала година, ситуацията за нашата страна става все по-лоша и опасна. Нещо повече, през последните дни ръководството на НАТО открито говори за необходимостта от ускоряване и форсиране на напредването на инфраструктурата на алианса до границите на Русия. С други думи, те удвояват позицията си. Вече не можем просто да наблюдаваме случващото се“, каза той в телевизионно обръщение, непосредствено преди силите му да започнат нападението си.

След близо три години война - война, която струва десетки хиляди животи и от двете страни - тази цел изглежда вече е изпълнена и Украйна е тази, която трябва да стои и да гледа.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се е съгласил да разговаря с Путин, и заедно със секретаря по отбраната Пийт Хегсет на практика отхвърлиха шансовете на Украйна да се върне в границите отпреди инвазията или да стане член на НАТО.

Докато отстранените европейски лидери изпадаха в шок, присъдата на Карло Масала, професор в университета на Бундесвера в Мюнхен, беше ясна.

„От тази гледна точка Путин ще е спечелил тази война“, каза той пред Bild.

Това мнение до голяма степен бе подкрепено от анализаторите, с които Newsweek разговаря. Те определиха новината като „дискурсивна победа“ за Русия и заявиха, че изглежда, че Съединените щати се съгласяват с исканията на Путин още преди началото на преговорите.

Кремъл приветства преговорите като „исторически“, а видни руски личности ликуваха.

Руският сенатор Алексей Пушков заяви, че разговорът между Тръмп и Путин „ще остане в историята на световната политика и дипломация. Сигурен съм, че в Киев, Брюксел, Париж и Лондон сега с ужас четат пространното изявление на Тръмп за разговора му с Путин и не могат да повярват на очите си“.

Междувременно руската фондова борса се покачи и това не е единствената добра новина за Путин. От негова гледна точка опозицията у дома е потушена, понякога убийствено, а проблемни организации като Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Путин, но сега е изправен пред санкции от страна на САЩ, също са на прицела на Тръмп.

Русия все още има сериозни проблеми, особено засегнатата от санкциите икономика. Но ако целта на Путин е била да попречи на създаването на обединена държава от НАТО на границата на Русия, то тази цел е най-малкото близо до осъществяване. Newsweek се е свързал с Кремъл за коментар.

Границите на Украйна преди 2014 г.

В едно разхвърляно, полуисторическо есе, написано през 2021 г. преди пълномащабното нахлуване и озаглавено

„За историческото единство на руснаците и украинците“, Путин излага претенциите на Русия към Крим, както и към Донбас и Луганск. „Антируският проект беше отхвърлен от милиони украинци. Народът на Крим и жителите на Севастопол направиха своя исторически избор“, пише той в един от разделите.

Изглежда, че Хегсет е съгласен с това. Той заяви, че връщането на границите на Украйна преди 2014 г., когато Путин анексира Крим, е нереалистично. През тази година руските сили заслепиха Запада с бързото си превземане на украинската територия. Наблюдаващ, очевидно безсилен, беше тогавашният вицепрезидент Джо Байдън и екип от съветници, който включваше Антъни Блинкен, по-късно негов държавен секретар.

Тръмп, който е казвал, че Русия никога не би започнала пълномащабната си инвазия, ако той беше президент, проведе отделни телефонни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски в четвъртък, като обяви, че преговорите ще започнат незабавно и прекратяването на огъня е предстоящо. Това се възприемаше като още един признак, че връщането на Украйна към границите отпреди 2014 г. е изключено.

Предишния ден Тръмп заяви, че е имал пряк ангажимент с руския президент, което, както съобщи Блумбърг, е изненадало европейските служители.

Украйна няма да бъде член на НАТО

Хегсет заяви също, че всяко мирно споразумение трябва да включва гаранции за сигурност, за да се гарантира, че войната няма да се възобнови, но Европа трябва да направи повече. Той изключи възможността Украйна да се присъедини към НАТО, което е ключово искане на Путин.

Кира Рудик, лидер на украинската либерална, проевропейска партия „Голос“, заяви пред Newsweek в четвъртък, че коментарите на Хегсет показват, че САЩ искат да прехвърлят отговорността за подкрепата на Украйна върху европейските партньори на Киев.

"There is one way to settle this war right now, and that's in the hands of Vladimir Putin."

@peterkyle speaks to @AnnaJonesSky as Trump has announced that the US, Russia and Ukraine will meet at the Munich conference to talk about ending the Ukraine warhttps://t.co/PZoHM6aPE1 pic.twitter.com/HRMw1ASrPE