Путин: Всички цели на Кремъл ще бъдат постигнати

Р уският президент Владимир Путин излезе на сцената на пълен футболен стадион в Москва, за да говори за инвазията в Украйна, обещавайки на десетки хиляди хора, развяващи руски знамена, че всички цели на Кремъл ще бъдат постигнати. За това съобщават от Reuters.

"Ние знаем какво трябва да направим, как да го направим и на каква цена. И ние със сигурност ще изпълним всичките си планове", каза Путин на митинг на московския футболен стадион "Лужники".

"To liberate people from this suffering, from the genocide, is the main inspiring motive of the military operation we started in Donbas and in Ukraine"



