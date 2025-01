Химическите заводи на Путин са в пламъци, а ракетите ATACMS нанасят удари в Русия

С поред украински официален представител Украйна се е насочила към множество химически заводи, които са жизненоважни за производството на оръжия и експлозиви за руската армия, а през нощта Киев е предприел вълна от ракетни и безпилотни атаки в няколко руски региона.

Късно в понеделник украинските сили атакуваха Брянския химически завод - съоръжение в граничния Брянски регион на Русия, което подпомага руската военна промишленост, заяви Андрий Коваленко, служител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Руски и украински източници съобщиха, че Киев е използвал доставени от САЩ ракети с голям обсег на действие от армейската тактическа ракетна система (АТАКС). Руското министерство на отбраната потвърди нападението, както и използването на ракетите, но заяви, че всички са били прихванати.

Според Коваленко Киев е атакувал и намиращо се наблизо руско предприятие за микроелектроника, произвеждащо части за ракетни системи и противовъздушна отбрана, както и редица други обекти, важни за военната машина на Кремъл в цяла Русия, като например химически завод в област Татарстан.

В края на миналата година администрацията на Байдън даде зелена светлина за използването от Украйна на западни оръжия с далечен обсег на действие дълбоко в руска територия, след като в продължение на много месеци се съпротивляваше на натиска от страна на Киев по тази тема.

Украйна до голяма степен използва собствени безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, за да атакува жизненоважни обекти на Русия - от военновъздушни бази до петролни рафинерии и химически заводи, разположени на стотици километри отвъд границата.

Ukraine just hit Russia’s Bryansk with ATACMS missiles. The target was a chemical plant rocked by 30 explosions. Footage shows Russian air defenses scrambling to intercept — but failing. pic.twitter.com/7TqefsjGXE

Руската независима медия „Астра“ съобщи, че Украйна е атакувала химически завод в град Селцо, северозападно от град Брянск. Руски канал в Telegram, за който се предполага, че е свързан със службите за сигурност на Москва, съобщи, че при удара са използвани ракети АТАКС.

В изявление на украинските сили за безпилотни системи се казва, че Киев е „нанесъл точен удар по химическия завод в Брянск“, след като безпилотните самолети са „отвлекли вниманието“ на руската противовъздушна отбрана и са открили пътя за „ракети, които точно поразяват основни цели“.

Ударите са били съвместни усилия на безпилотните летателни апарати, разузнавателните служби на Украйна и други части на армията, заяви Киев, без да уточнява вида на ракетата, използвана срещу химическия завод в Брянск.

Във вторник Министерството на отбраната на Русия заяви, че Украйна се е опитала да нанесе удари по неназовани „цели“ в Брянск, „използвайки шест оперативно-тактически ракети ATACMS американско производство, шест крилати ракети с въздушно базиране Storm Shadow британско производство и 31 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“.

Москва заяви, че е прихванала всички пристигащи безпилотни самолети и ракети. Снимка, споделена от украинските военни, показва нещо, което изглежда като пожар в химическия завод в Брянск.

Брянският химически завод е специализиран в производството на ракети и експлозиви и поддържа производството на артилерийски боеприпаси в Москва, каза Коваленко. Украйна и преди е атакувала обекта. Размерът на щетите не е ясен, допълва той.

Коваленко смята, че Украйна е ударила близкия завод за микроелектроника „Кремний Ел“ в Брянск.

"Бях отровен с хлорпикрин": Използва ли Русия химически оръжия

Александър Богомаз, губернатор на Брянска област, заяви в понеделник вечерта, че Киев е нанесъл „масиран“ ракетен удар по граничния регион.

Коваленко заяви, че „голям брой“ атаки са извършени в цяла Русия, след което сподели кадри, на които се виждат разрушения в руските области Татарстан, Саратов, Брянск и Тула.

Украйна се е насочила към „заводи за производство на компоненти и вещества за оръжия, рафинерия, петролно депо, складове и руска противовъздушна отбрана“, заяви служителят.

Руски и украински източници съобщават за нападения срещу склад за гориво в град Казан, в област Татарстан, като в интернет се разпространяват кадри, на които се вижда как гори резервоар с гориво. Изданието „Астра“ съобщи, че три резервоара за гориво са се запалили след атака с дрон.

Рустам Минниханов, губернатор на област Татарстан, заяви рано във вторник, че е пристигнал на „мястото на пожар, възникнал в резултат на атака с дрон“. Губернаторът заяви, че пожарът е бил бързо потушен, без „жертви и сериозни щети“. Руски източници съобщават също за нападение с дронове срещу татарския град Алметивск.

Коваленко заяви, че Украйна е ударила химическия завод „Оргсинтез“ в северната част на Казан, описан като „стратегически обект, който е от пряко значение за руския военно-промишлен комплекс“. В завода се произвеждат материали, използвани във военното оборудване, като например бронирани превозни средства, каза служителят.

ATACMS Strikes Chemical Plant Producing Explosives and Ammunition for Russia’s Ministry of Defense in Bryansk – Astra



Precision at its finest. One less factory, one more setback for their war machine. pic.twitter.com/X5Ud6lBB45