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Путин прие с разбиране някои предложения на Тръмп за Украйна, обяви Кремъл

Снощният телефонен разговор между лидерите на САЩ и Русия се е фокусирал върху стъпки за деескалация и ситуацията в Близкия изток

10 октомври 2026, 15:50
Путин прие с разбиране някои предложения на Тръмп за Украйна, обяви Кремъл
Източник: Getty Images

Р уският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои предложения, направени от американския му колега Доналд Тръмп по време на снощния им телефонен разговор, насочени към деескалация на конфликта в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на изказване от днес на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

"В хода на разговора президентът на Русия с разбиране прие някои предложения от американска страна за стъпки, насочени към деескалация", каза Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че по инициатива на Тръмп преобладаващата част от разговора е била посветена на Украйна.

В същото време Путин е предал на Тръмп, след съгласуване с президента на Иран Масуд Пезешкиан, виждането на иранската страна за възможно разрешение на конфликта между Вашингтон и Техеран, допълни Песков. Путин разговаря с Пезешкиан в Туркменбаши, Туркменистан, в кулоарите на срещата на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД).

След телефонния си разговор с руския президент Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените - ход, който предизвика остри критики от страна на Украйна.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Владимир Путин Доналд Тръмп Русия САЩ Украйна Иран Кремъл Деескалация Телефонен разговор
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