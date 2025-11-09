Свят

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Наблюдатели казаха, че това е бил унизителен момент за Путин

9 ноември 2025, 23:02
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Източник: БТА

М оментът, в който смело руско момиче се изправя срещу Владимир Путин заради това, че раненият ѝ чичо е принуден отново да се бие, остави президента видимо притеснен, пише The Sun.

Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.

Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.

Чичото на Кира — 46-годишният Антон Фисюра — е бил ранен в ръката, но въпреки това получил заповед да се върне на фронта срещу Украйна.

„Чичо ми е на фронта сега“, каза Кира на Путин. „Той беше ранен в ръката, беше в болница.“

След това момичето остро разкритикува политиката, която принуждава войници да се връщат на бойното поле, дори когато не са годни за служба.

„Изобщо не го лекуват, а сега го изпращат обратно на мисия“, каза тя твърдо. „Бих искала да бъде преместен в добра болница в Русия.“

Путин изглеждаше видимо неловко, кимна и промърмори: „Определено ще го намерим, нали?“ — но не пое ангажимент да изтегли ранения войник от фронта.

Наблюдатели определиха случката като унизителен момент за руския президент — рядко някой, още по-малко дете, се осмелява да го конфронтира по въпроси, свързани с реалността на войната и страданието на руските войници.

Историята на Кира е още по-сърцераздирателна, защото момичето вече е загубило баща си — 36-годишния Владимир Пименов, убит миналата година в боевете в Донецка област.

Младата сибирячка не спомена смъртта на баща си пред Путин, а вместо това се съсредоточи върху спасяването на чичо си.
„Антон Фисюра“, каза тя ясно, сякаш за да се увери, че президентът ще запомни името.

„Разбира се. Благодаря ти, че ми го каза“, отвърна Путин, целуна я по главата и побърза да продължи нататък.

Семейството на Кира е платило висока цена за войната.

Баща ѝ посмъртно е награден с Орден за храброст. Тя има още двама чичовци, които в момента се бият на фронтовата линия.
Майка ѝ, Виктория Пименова, работи като адвокат в Комитета на семействата на воините на Отечеството — организация, представляваща роднините на мобилизирани войници.

Кира и 7-годишната ѝ сестра Анастасия останаха без баща заради войната на Путин.

По време на кратката среща момичето подари на президента ръчно изработена Чебурашка — обичана съветска играчка с големи кръгли уши — която сама е изплела.

„Изплетох Чебурашка за чичо ми Антон, после за чичо Ваня и чичо Юра, които сега защитават Родината“, каза тя гордо. „Моите играчки определено ще им донесат късмет.“

Кадрите от срещата се разпространиха светкавично онлайн, предизвиквайки вълна от съчувствие към момичето и нови критики към отношението на Кремъл към ранените войници.

Критиците твърдят, че хиляди ранени руски бойци са принудени да се върнат в битка, въпреки че имат нужда от лечение, тъй като армията се бори да компенсира огромните си загуби.

Но за едно смело малко момиче истината за войната на Путин се свежда до една-единствена молба — отчаян опит да спаси това, което е останало от нейното семейство.

Кира Пименова Владимир Путин Война в Украйна Ранени войници Конфронтация Червения площад
Последвайте ни

По темата

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

carmarket.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 14 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 13 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 17 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 14 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

България Преди 1 час

През последните дни Евстатиева е била в болница в София

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Свят Преди 2 часа

Срещу него са повдигнати четири обвинения

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Свят Преди 3 часа

Митническите власти ще получават в реално време информация по регистрационните номера дали има наложена глоба за пътно нарушение

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

България Преди 4 часа

В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Любопитно Преди 4 часа

Оказа се, че мистериозният мъж е всъщност 15-годишният тийнейджър Педро Елиас Гарсон Делво

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Свят Преди 5 часа

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

България Преди 5 часа

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

България Преди 5 часа

През есента на 2013 година Боян изчезва от дома си в Ново село, където живеел с майка си

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Свят Преди 6 часа

Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 7 часа

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 7 часа

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

България Преди 7 часа

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

България Преди 7 часа

„За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство.", разказва дъщерята на Митко

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Свят Преди 7 часа

Пожарникарите започнаха да се борят вчера с пожара в парка "Тонгариро", а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Свят Преди 8 часа

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Ебру от Big Brother: Ако липсва секс, значи връзката е изчерпана! (ВИДЕО)

Edna.bg

6 закона за "там долу", които всяка жена трябва да спазва

Edna.bg

Станаха ясни печелившите от поредния въпрос на Нашата игра

Gong.bg

Ландо Норис, Кими Антонели и Макс Верстапен дадоха своето мнение след Гран При на Бразилия

Gong.bg

Жълт код за валежи в части от страната в понеделник

Nova.bg

МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

Nova.bg