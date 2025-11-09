„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

М оментът, в който смело руско момиче се изправя срещу Владимир Путин заради това, че раненият ѝ чичо е принуден отново да се бие, остави президента видимо притеснен, пише The Sun.

Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.

Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.

11-year-old girl bravely confronts Putin. pic.twitter.com/t8yMIpxlma — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2025

Чичото на Кира — 46-годишният Антон Фисюра — е бил ранен в ръката, но въпреки това получил заповед да се върне на фронта срещу Украйна.

„Чичо ми е на фронта сега“, каза Кира на Путин. „Той беше ранен в ръката, беше в болница.“

След това момичето остро разкритикува политиката, която принуждава войници да се връщат на бойното поле, дори когато не са годни за служба.

„Изобщо не го лекуват, а сега го изпращат обратно на мисия“, каза тя твърдо. „Бих искала да бъде преместен в добра болница в Русия.“

Путин изглеждаше видимо неловко, кимна и промърмори: „Определено ще го намерим, нали?“ — но не пое ангажимент да изтегли ранения войник от фронта.

Наблюдатели определиха случката като унизителен момент за руския президент — рядко някой, още по-малко дете, се осмелява да го конфронтира по въпроси, свързани с реалността на войната и страданието на руските войници.

Историята на Кира е още по-сърцераздирателна, защото момичето вече е загубило баща си — 36-годишния Владимир Пименов, убит миналата година в боевете в Донецка област.

Младата сибирячка не спомена смъртта на баща си пред Путин, а вместо това се съсредоточи върху спасяването на чичо си.

„Антон Фисюра“, каза тя ясно, сякаш за да се увери, че президентът ще запомни името.

„Разбира се. Благодаря ти, че ми го каза“, отвърна Путин, целуна я по главата и побърза да продължи нататък.

Семейството на Кира е платило висока цена за войната.

The girl who humbled Putin: 11-year-old bravely confronts Russian leader after her wounded uncle is sent back to the front line without medical treatment https://t.co/yIfARHrA26 — Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2025

Баща ѝ посмъртно е награден с Орден за храброст. Тя има още двама чичовци, които в момента се бият на фронтовата линия.

Майка ѝ, Виктория Пименова, работи като адвокат в Комитета на семействата на воините на Отечеството — организация, представляваща роднините на мобилизирани войници.

Кира и 7-годишната ѝ сестра Анастасия останаха без баща заради войната на Путин.

По време на кратката среща момичето подари на президента ръчно изработена Чебурашка — обичана съветска играчка с големи кръгли уши — която сама е изплела.

Moment 11-year-old girl bravely confronts Putin after uncle injured in war https://t.co/mVvK7z1MNy pic.twitter.com/wJNWBDCyHp — The Independent (@Independent) November 7, 2025

„Изплетох Чебурашка за чичо ми Антон, после за чичо Ваня и чичо Юра, които сега защитават Родината“, каза тя гордо. „Моите играчки определено ще им донесат късмет.“

Кадрите от срещата се разпространиха светкавично онлайн, предизвиквайки вълна от съчувствие към момичето и нови критики към отношението на Кремъл към ранените войници.

Критиците твърдят, че хиляди ранени руски бойци са принудени да се върнат в битка, въпреки че имат нужда от лечение, тъй като армията се бори да компенсира огромните си загуби.

Но за едно смело малко момиче истината за войната на Путин се свежда до една-единствена молба — отчаян опит да спаси това, което е останало от нейното семейство.