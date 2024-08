Путин на държавно посещение в Азербайджан

П резидентът на Русия Владимир Путин пристигна днес в Баку за двудневното си държавно посещение в Азербайджан, като бе посрещнат на международното летище в столицата с почетен караул, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

🇷🇺🇦🇿Vladimir Putin arrived in Baku on a two-day state visit. He was met by a ceremonial guard of honor.#Russia | #Azerbaijan #Putin



The Russian leader and Azerbaijani President Aliyev will discuss issues of Russian-Azerbaijani relations of strategic partnership and alliance.… pic.twitter.com/k7asTeBM0m — Weather monitor (@Weathermonitors) August 18, 2024

На аерогарата са се развявали флаговете на двете страни, уточнява агенцията. Путин беше посрещнат от първия вицепремиер на Азербайджан Ягуб Еюбов, заместник-министъра на външните работи на страната Самир Шарифов и от други официални лица, отбелязва АЗЕРТАДЖ.

🚨Breaking:



Putin 🇷🇺 came to Azerbaijan 🇦🇿 for 2 days official visit. pic.twitter.com/3DNwQ4fcyA — International news (@news_I_) August 18, 2024

В хода на преговорите с азербайджанския си колега Илхам Алиев руският президент ще обсъди състоянието и перспективите на двустранните взаимоотношения, както и въпроси от световния и регионален дневен ред, уточнява ТАСС.

Основните официални и работни срещи от програмата на Путин в Азербайджан са планирани за утре. Руският президент по традиция ще посети Алеята на мъчениците и ще положи венец на паметника на националния герой на Азербайджан Гейдар Алиев, посочва ТАСС.

🇷🇺🇦🇿-Putin arrived in Azerbaijan on a state visit.



🔹️During the talks with Azerbaijani President Aliyev, he will discuss the state and prospects of bilateral cooperation, as well as topical issues on the international and regional agenda.#Russia pic.twitter.com/30bbtrXO4H — Standℤ 🇷🇺 (@JoaoRuchert) August 18, 2024

Програмата ще бъде открита с официалната среща на Путин с Илхам Алиев. Церемонията ще бъде в президентския дворец "Загулба" на брега на Каспийско море.

