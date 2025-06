Путин и Тръмп обсъдиха напрежението в Близкия изток

Р уският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха 50-минутен телефонен разговор в събота, за да обсъдят изострящото се положение в Близкия изток и мирните преговори за Украйна, съобщи Юри Ушаков, съветник на Путин по външните работи, цитиран от "Асошиейтед Прес" .

По време на разговора Путин информира Тръмп за скорошните си разговори с лидерите на Иран и Израел и потвърди руското предложение да се потърсят взаимно приемливи решения на иранския ядрен въпрос.

"Опасната ескалация на ситуацията в Близкия изток съвсем естествено беше сред главните теми на разговора", заяви Ушаков пред журналистите след разговора на Путин с Тръмп.

"Владимир Путин, след като осъди военната операция срещу Иран, изрази сериозна загриженост за възможната ескалация на конфликта", посочи той и предупреди за "непредвидими последици за цялостната ситуация в Близкия изток".

Путин също така потвърди готовността на Русия да съдейства при възможно посредничество и изтъкна, че Русия вече е предложила мерки "за постигане на взаимно приемливи споразумения" по време на американско-иранските преговори за иранската ядрена програма.

"Принципната позиция на Русия и нейният интерес към мирно уреждане на ситуацията остават непроменени", заяви Ушаков.

Тръмп описа обстановката в региона като "много тревожна", съобщи Ушаков, но също така призна "ефективността" на израелските удари по цели в Иран.

Според Ушаков лидерите не изключват възможността да възобновят преговорите по иранската ядрена програма.

Според Ушаков Путин също така информирал Тръмп за изпълнението на споразуменията, постигнати по време на мирните разговори в Истанбул между руската и украинската делегация, включително размяната на военнопленници.

"Нашият президент съобщи, че се извършва размяна на военнопленници, сред които са сериозно ранени и пленници на възраст под 25 години", посочи Ушаков, като потвърди готовността на Русия да продължи преговорите с украинците.

Тръмп, добави той, "отбеляза своя интерес за бързо прекратяване на руско-украинския конфликт".

Путин също така поздрави Тръмп по повод неговия 79-и рожден ден.

Припомняме, че телата на още 1200 загинали украински граждани, включително военнослужещи, бяха върнати в Украйна в резултат на последните усилия за репатриране.

Това съобщи в платформата „Телеграм“ (Telegram) Координационният щаб за третиране на военнопленници, научи Укринформ.

Днес, 14 юни, в рамките на постигнатите в Истанбул споразумения, се проведе поредният етап от мерките за репатриране.

Украйна получи още 1200 тела, които според руската страна принадлежат на украински граждани, включително военнослужещи.

В близко бъдеще правоохранителните органи, съвместно със съдебномедицинските институции на Министерството на вътрешните работи, ще проведат всички необходими експертизи за идентифициране на репатрираните тела.

Мерките за репатриране бяха осъществени в резултат на съвместната работа на Координационния щаб за третиране на военнопленници, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, Службата на комисаря по правата на човека на Върховната рада, Секретариата на комисаря по лицата, изчезнали при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации и други елементи от сектора за сигурност и отбрана на Украйна.

Както Укринформ съобщи по-рано, на 13 юни телата на 1200 загинали украинци бяха репатрирани. Руската страна твърди, че телата са включително на военнослужещи.

