Протестиращите в Шри Ланка намериха милиони в президентската резиденция (СНИМКИ/ВИДЕО)

П ротестиращите в Шри Ланка, които превзеха резиденцията на президента Готабая Раджапакса в събота, намериха там "милиони рупии на Ланка". Това съобщи ланкийският вестник Daily Mirror в неделя, цитиран от световните агенции.

Според изданието става въпрос "за голяма сума пари в президентското имение". В социалните мрежи се разпространява видео, на което протестиращите броят намерените монети. Съобщава се, че впоследствие парите са преведени на службите за сигурност.

По-рано протестиращи срещу президента и безпрецедентната икономическа криза в страната нахлуха в двореца на президента, къпаха се в личния му басейн, лежаха в покоите му, пробваха бельото му, след което влязоха в сблъсъци с полицията. Видео с тези кадри се разпространи широко в интернет.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM