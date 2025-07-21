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Украйна пося хаос на летищата в Москва

Руската агенция за гражданска авиация, Росавиация, за кратко наложи ограничения върху полетите през нощта на основните московски летища – Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски

21 юли 2025, 09:47
Украйна пося хаос на летищата в Москва
Източник: iStock/GettyImages

С ериозни украински атаки с дронове срещу Русия посяха хаос на големите летища, обслужващи Москва в понеделник, като хиляди пътници чакаха на опашки или спяха на пода, след като полетите им бяха отменени или забавени, съобщиха руски медии, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Видеоклипове, публикувани от руски медии, показаха хора, спящи на пода на Шереметиево, най-натовареното летище в Русия по брой пътници,

сред дълги опашки.

Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило 117 дрона през нощта, включително 30 над Московска област, след като предишния ден свали 172 дрона, включително 30 над Московска област.

Руската агенция за гражданска авиация, Росавиация, за кратко наложи ограничения върху полетите през нощта

на основните московски летища – Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски.

Няколко хиляди души бяха блокирани в далечния изток на Русия поради отмяната на полети в европейска Русия, докато бяха пуснати допълнителни влакове, за да върнат пътниците обратно в Москва от северния руски град Санкт Петербург, съобщиха руски медии.

Москва и околностите ѝ имат население от най-малко 21,5 милиона души.

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Източник: Reuters    
Русия Москва летища хаос Украйна война атака дронове
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