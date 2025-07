Украйна пося хаос на летищата в Москва

С ериозни украински атаки с дронове срещу Русия посяха хаос на големите летища, обслужващи Москва в понеделник, като хиляди пътници чакаха на опашки или спяха на пода, след като полетите им бяха отменени или забавени, съобщиха руски медии, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Видеоклипове, публикувани от руски медии, показаха хора, спящи на пода на Шереметиево, най-натовареното летище в Русия по брой пътници,

сред дълги опашки.

Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило 117 дрона през нощта, включително 30 над Московска област, след като предишния ден свали 172 дрона, включително 30 над Московска област.

