Тежка влакова катастрофа в Гърция, десетки жертви и ранени

Н ай-малко 36 души са загинали, а повече от 85 са ранени, след като пътнически влак в Гърция, превозващ стотици хора, се сблъска малко преди полунощ с идващ насреща товарен влак в северната част на страната, съобщиха Асошиейтед прес и електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

Очаква се жертвите да нараснат, тъй като няколко души са блокирани в първите вагони на пътническия влак, пише oще „Катимерини“.

66 от пострадалите са приети в болница.

At least 26 people have been killed and dozens are injured after two trains collided in northern Greece, authorities say https://t.co/B0JkdZlnK0