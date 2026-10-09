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Протести и хаос в Белгия: Масови студентски сблъсъци и десетки отменени полети

Вълна от недоволство заля източния белгийски град Лиеж, където стотици студенти и ученици излязоха по улиците. В същото време синдикална стачка на летището в Брюксел блокира въздушния транспорт

9 октомври 2026, 11:55
Протести и хаос в Белгия: Масови студентски сблъсъци и десетки отменени полети
Източник: iStock

С блъсъци с полицията, палежи, строшени витрини и над 100 ареста - това е равносметката от последните дни в белгийския град Лиеж. Стотици млади хора излязоха на протести срещу реформите във франкофонската образователна система в страната.

Ситуацията ескалира до степен, че официалната система за известяване на населението в Белгия (BE-Alert) изпрати спешни съобщения до местните търговци с предупреждение: „В ход са сериозни размирици. Затворете обектите си по-рано“. Главната железопътна гара в Лиеж беше временно затворена, а полицията призова гражданите да избягват изцяло центъра на града поради силно нарушен трафик.

Недоволство срещу цените и „Игрите на глада“

Причината за студентския гняв са планираните реформи в образованието, поскъпването на живота, пренаселените университетски аудитории и трудният достъп до учебни материали. Новите разпоредби предвиждат увеличаване на таксите за обучение в Френската общност в Белгия от 835 евро на 1194 евро.

Протестиращите издигнаха транспаранти с надписи: „Борим се за право, а не за привилегия!“ и „Избрах образованието, а не „Игрите на глада“!“.

Много от младежите признават, че са вдъхновени от подобни студентски размирици в съседна Франция.

„Подкрепяме се, защото се сблъскваме с абсолютно същите проблеми. Когато видяхме, че нищо не се променя без протести, решихме​ да започнем - Франция определено ни повлия“, споделя 19-годишната Амелия, която учи за учител.

Кметът на Лиеж Вили Демейер изрази надежда за бързо възстановяване на реда и призова за диалог, в който младите хора да изразят исканията си по мирен път.

Френският пример: Как искрата на недоволството премина границата

Белгийските младежи не крият, защо излизат на улицата точно сега - те следват вълната от масови протести във Франция, която през последните седмици държи под паралелен натиск френската образователна система.

Припомняме, че обстановката във Франция ескалира рязко, след като над 500 училища и гимназии затвориха врати в знак на протест срещу съкращаването на бюджета за образование и пренаселените класни стаи.

Ескалация във Франция: До 500 училища затварят врати заради протести

Напрежението в съседната страна бързо прерасна в сблъсъци с властите. Обществото бе разтърсено от трагичния инцидент, при който 15-годишен ученик загуби ръката си след взрив на полицейска зашеметяваща граната. Напрежението там достигна точка на кипене - стигна се дори до момент, в който френски кмет се превърна в „жива барикада“ и застана с тялото си пред полицейските палки, за да предпази протестиращите ученици.

Именно тези драматични кадри и бързото разпространение на информацията в социалните мрежи дадоха тласък на белгийските студенти да мобилизират редиците си и да издигнат сходни искания пред своите институции.

Синдикална стачка блокира летището в Брюксел

Паралелно със студентските демонстрации, Белгия е обхваната и от национални протестни действия в транспортния сектор.

Около 100 полета бяха отменени на летището в Брюксел заради ефективна стачка на част от персонала на наземния оператор Alyzia. Наземеният оператор обслужва компании като Brussels Airlines, Emirates и United Airlines, като се очаква едва половината от техните полети да излетят по график.

От летището уточниха, че полетите, обслужвани от друг основен оператор (Aviapartner), включително линиите на Wizz Air, Ryanair, easyJet, British Airways и TUI, не са засегнати.

Въпреки че за началото на следващата седмица се очакват допълнителни синдикални действия, летищните власти не прогнозират нови анулирания на полети, но предупреждават за сериозни нарушения в градския транспорт и влаковете в Брюксел. Външните министерства на редица европейски държави вече посъветваха пътуващите да следят актуалната информация и да избягват местата с масови събирания.

 

Източник: Independent.co.uk / Business World    
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