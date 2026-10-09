Протести и хаос в Белгия: Масови студентски сблъсъци и десетки отменени полети

С блъсъци с полицията, палежи, строшени витрини и над 100 ареста - това е равносметката от последните дни в белгийския град Лиеж. Стотици млади хора излязоха на протести срещу реформите във франкофонската образователна система в страната.

Ситуацията ескалира до степен, че официалната система за известяване на населението в Белгия (BE-Alert) изпрати спешни съобщения до местните търговци с предупреждение: „В ход са сериозни размирици. Затворете обектите си по-рано“. Главната железопътна гара в Лиеж беше временно затворена, а полицията призова гражданите да избягват изцяло центъра на града поради силно нарушен трафик.

Недоволство срещу цените и „Игрите на глада“

Причината за студентския гняв са планираните реформи в образованието, поскъпването на живота, пренаселените университетски аудитории и трудният достъп до учебни материали. Новите разпоредби предвиждат увеличаване на таксите за обучение в Френската общност в Белгия от 835 евро на 1194 евро.

Belgian students take to streets protesting education costs in wake of France riots https://t.co/Tnedxw5Mmk https://t.co/tR8clJ6xWL — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Протестиращите издигнаха транспаранти с надписи: „Борим се за право, а не за привилегия!“ и „Избрах образованието, а не „Игрите на глада“!“.

Много от младежите признават, че са вдъхновени от подобни студентски размирици в съседна Франция.

„Подкрепяме се, защото се сблъскваме с абсолютно същите проблеми. Когато видяхме, че нищо не се променя без протести, решихме​ да започнем - Франция определено ни повлия“, споделя 19-годишната Амелия, която учи за учител.

Кметът на Лиеж Вили Демейер изрази надежда за бързо възстановяване на реда и призова за диалог, в който младите хора да изразят исканията си по мирен път.

Френският пример: Как искрата на недоволството премина границата

Белгийските младежи не крият, защо излизат на улицата точно сега - те следват вълната от масови протести във Франция, която през последните седмици държи под паралелен натиск френската образователна система.

Припомняме, че обстановката във Франция ескалира рязко, след като над 500 училища и гимназии затвориха врати в знак на протест срещу съкращаването на бюджета за образование и пренаселените класни стаи.

Ескалация във Франция: До 500 училища затварят врати заради протести

Напрежението в съседната страна бързо прерасна в сблъсъци с властите. Обществото бе разтърсено от трагичния инцидент, при който 15-годишен ученик загуби ръката си след взрив на полицейска зашеметяваща граната. Напрежението там достигна точка на кипене - стигна се дори до момент, в който френски кмет се превърна в „жива барикада“ и застана с тялото си пред полицейските палки, за да предпази протестиращите ученици.

Именно тези драматични кадри и бързото разпространение на информацията в социалните мрежи дадоха тласък на белгийските студенти да мобилизират редиците си и да издигнат сходни искания пред своите институции.

Синдикална стачка блокира летището в Брюксел

Паралелно със студентските демонстрации, Белгия е обхваната и от национални протестни действия в транспортния сектор.

Около 100 полета бяха отменени на летището в Брюксел заради ефективна стачка на част от персонала на наземния оператор Alyzia. Наземеният оператор обслужва компании като Brussels Airlines, Emirates и United Airlines, като се очаква едва половината от техните полети да излетят по график.

Staking België heeft gevolgen voor treinreizigers van en naar Nederland https://t.co/e1DxcLw2rB — NU.nl (@NUnl) October 9, 2026

От летището уточниха, че полетите, обслужвани от друг основен оператор (Aviapartner), включително линиите на Wizz Air, Ryanair, easyJet, British Airways и TUI, не са засегнати.

Въпреки че за началото на следващата седмица се очакват допълнителни синдикални действия, летищните власти не прогнозират нови анулирания на полети, но предупреждават за сериозни нарушения в градския транспорт и влаковете в Брюксел. Външните министерства на редица европейски държави вече посъветваха пътуващите да следят актуалната информация и да избягват местата с масови събирания.