Проливните дъждове в Бразилия взеха десетки жертви

П роливни дъждове са причинили наводнения и свлачища, които са отнели живота на 36 души в северната част на бразилския щат Сао Пауло, съобщиха официални лица, цитирани от Асошиейтед прес.

Броят на жертвите може да се увеличи.

В изявление на правителството на щата Сао Пауло се казва, че 35 души са загинали в град Сао Себастиао, а 7-годишно момиче е загинало в съседния град Убатуба.

Градовете Сао Себастиао, Убатуба, Илхабела и Бертиога са едни от най-тежко засегнатите и са в бедствено положение. Местните власти отмениха карнавалните си празненства, защото спасителните екипи се борят да открият изчезнали, ранени и предполагаемо загинали сред руините.

"Спасителните ни екипи не успяват да стигнат до няколко места, ситуацията е хаотична", каза Фелипе Аугусто, кмет на Сао Себастиао. По-късно той допълни, че десетки хора са изчезнали и че 50 къщи в града са се срутили вследствие на свлачищата.

Аугусто публикува в социалните мрежи няколко видеоклипа на щетите в неговия град. В един от клиповете се вижда как местни жители са се подредили в редица на наводнена улица и спасяват бебе.

