Свят

Иран предупреди САЩ: Ответните удари ще бъдат по-бързи, тежки и болезнени

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че „правилата на играта“ са се променили

6 септември 2026, 16:25
Иран предупреди САЩ: Ответните удари ще бъдат по-бързи, тежки и болезнени
Източник: iStock
  • Иранският парламент предупреди, че страната ще отговаря на американски атаки по-бързо, по-тежко и „по-болезнено“, като досегашните ответни удари били само началото.
  • Председателят Мохамад Багер Галибаф посочи „вътрешното единство“ и „външното възпиране“ като ключови за Иран, на фона на сериозни икономически проблеми - инфлация, безработица и валутни колебания.
  • Заплахите идват след американските удари по три ирански петролни танкера и предупреждението на СЕНТКОМ, че САЩ са готови да унищожат останалия ирански танкерен флот.

Иран ще отговаря на американските атаки по-бързо и по-сурово, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, предаде ДПА.

По думите му „правилата на играта“ са се променили и всяка атака срещу интересите или сигурността на Иран ще бъде последвана от по-бърз, по-тежък и по-болезнен отговор. САЩ трябва да разберат, че времето на пропорционалните ответни действия е отминало, а неотдавнашните атаки срещу американски военни бази са били само началото.

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Галибаф обърна внимание и на тежкото икономическо положение в Ислямската република. Според него колебанията във валутните курсове, инфлацията и безработицата оказват сериозен натиск върху живота на хората.

Той определи „вътрешното единство“ и „външното възпиране“ като важни инструменти в конфликта със САЩ. По думите му изявления или действия, които отслабват тези два фактора, противоречат на препоръките на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

Агенцията отбелязва, че той заяви това на фона на ескалацията на военните действия във водите около Иран и обявената от американската армия нова тактика.

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Вчера адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), заяви: „Ако стреляте по два от нашите кораби, ще ви наложим още по-висока икономическа цена – като унищожим три от вашите.“ Купър заяви още, че американската армия е готова да унищожи сравнително малкия и незащитен ирански танкерен флот.

САЩ атакуваха и извадиха от строя три ирански петролни танкера, след като СЕНТКОМ съобщи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба, без да им причини щети.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Напрежение САЩ Иран Мохамад Багер Галибаф Ескалация Заплахи Ирански парламент Външно възпиране Военни действия Петролни танкери Ответни удари СЕНТКОМ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Огнен ад в Габрово: Пламъци обхванаха депото за отпадъци

Огнен ад в Габрово: Пламъци обхванаха депото за отпадъци

Полша проверява обект от Беларус за предполагаемо нарушение на въздушното пространство

Полша проверява обект от Беларус за предполагаемо нарушение на въздушното пространство

"Това е началото на истинска война": Москва с остро предупреждение след обвиненията за дрона в Лайпциг

Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
5 причини да живеем с котка

5 причини да живеем с котка

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 4 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 4 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 4 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия и Украйна си размениха удари, но избегнаха атаките срещу столиците

Русия и Украйна си размениха удари, но избегнаха атаките срещу столиците

Свят Преди 1 час

Тридневната пауза в ударите срещу двете столици е свързана с посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Външният министър на Австрия Беате Майнъл-Райзингер

Скандал заради незаконно издадени документи в австрийското посолство в Лондон

Свят Преди 1 час

79 документа са издадени на 39 души без австрийско гражданство, започнало е разследване на случая

„По пътя аз намерих повече“: Нана Гладуиш за рака, загубите и силата да продължиш

„По пътя аз намерих повече“: Нана Гладуиш за рака, загубите и силата да продължиш

Любопитно Преди 3 часа

След три диагнози и загубата на баща си, майка си и сестра си тя признава: „Аз исках да живея. И днес искам да живея“

ВСС с извънредно работно време в понеделник: Изтича срокът за избор на нови членове

ВСС с извънредно работно време в понеделник: Изтича срокът за избор на нови членове

България Преди 3 часа

<p>След операции срещу Иран: Самолетоносачът &quot;Ейбрахам Линкълн&quot; отплава от Тайланд</p>

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" отплава от Тайланд след няколкодневна почивка

Свят Преди 3 часа

С около 5000 души на борда, той участваше в американската блокада и бойни операции срещу Иран

Здравният министър: РЗИ няма да бъдат закривани, ще станат териториални дирекции

Здравният министър: РЗИ няма да бъдат закривани, ще станат териториални дирекции

България Преди 4 часа

Катя Ивкова обясни промените в администрацията, говори за Националната детска болница, качеството на медицинската помощ и бюджета за здравеопазване

Най-впечатляващите участници в историята на “Игри на волята” се завръщат на Арената тази вечер

Най-впечатляващите участници в историята на “Игри на волята” се завръщат на Арената тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Те ще се изправят в безкомпромисни сблъсъци на сила, воля и стратегия в LactoFlor - Битка на звездите

Пожар горя в квартал „Христо Ботев” в София

Пожар горя в квартал „Христо Ботев” в София

България Преди 4 часа

В пламъци са били сухи треви и храсти

Разпръснаха неизвестно вещество в нощен клуб в Германия, петима са пострадали

Разпръснаха неизвестно вещество в нощен клуб в Германия, петима са пострадали

Свят Преди 4 часа

Няколко души са имали проблеми с дишането, замайване и загуба на съзнание, 19-годишен младеж е задържан

Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

България Преди 5 часа

Лидерът на партията заяви, че лично е против ГЕРБ да участва със собствен кандидат, но във формацията тече вътрешна дискусия

Смъртоносно наводнение в Непал

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Свят Преди 5 часа

Над 1200 загинали и хиляди в неизвестност след наводненията в Непал, но една зелена вила устоя на стихията. Защо хиляди души пътуват, за да я видят, и как дълбоките основи в скалата спасиха цяла фамилия?

Кои са най-големите нарцисисти в “Игри на волята” 8? Говори психоложката Кристина Вутева

Кои са най-големите нарцисисти в “Игри на волята” 8? Говори психоложката Кристина Вутева

Любопитно Преди 5 часа

Психоложката гостува на Симона Ръждавичка в „След Игрите Podcast“ и говори за преживяването си в екстремното риалити, нарцисизма и живота като олимпийски състезател

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

България Преди 5 часа

Вицепремиерът отправи остри критики към туристическия сектор заради значителното поскъпване на услугите

Пихоложката Кристина Вутева беше елиминирана от “Игри на волята”

Пихоложката Кристина Вутева беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Тя даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”

<p>Мощно изригване на вулкана Анак Кракатау в Индонезия блокира шест летища</p>

Изригна вулканът Анак Кракатау в Индонезия, шест летища преустановиха полетите

Свят Преди 6 часа

Вулканичната пепел достигна до 15 000 метра височина, а стотици пътници останаха блокирани на летището в Джакарта

Нивото на Дунав продължава да спада по българския участък, остават ограниченията за корабоплаването

Нивото на Дунав продължава да спада по българския участък, остават ограниченията за корабоплаването

България Преди 6 часа

Водният стълб при Ново село е достигнал минус 67 сантиметра спрямо условната кота нула, а при Русе нивото е минус 107 см

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Бруклин Бекъм и Никола Пелц откраднаха шоуто във Венеция: целувки, страст и впечатляваща визия

Edna.bg

Най-впечатляващите участници в историята на “Игри на волята” се завръщат на Арената тази вечер

Edna.bg

Шарл Льоклер отпадна след тежка катастрофа

Gong.bg

Разходка из "Монца" преди Гран При на Италия

Gong.bg

Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Денят на Съединението: Какви послания отправиха политиците за празника

Nova.bg