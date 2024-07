Проливни дъждове и гръмотевични бури в Нидерландия

П роливни дъждове и гръмотевични бури и днес продължиха да причиняват неудобства в Нидерландия, особено в провинция Гелдерланд. До 20:00 ч. тази вечер все още е в сила жълт код за източната и североизточната част на страната, съобщава телевизионният канал Ен О Ес (NOS).

Входът на спешното отделение на болница „Слингланд“ в Дутенхем е наводнен. Около 16:00 ч. противопожарната команда е работила по отстраняването на водата, за да намали до минимум неудобствата. В Дутинхем се е срутил покривът на търговска сграда под тежестта на дъждовна вода.

В града улиците също са наводнени, а капаците на шахтите са се надигнали, тъй като канализацията е преляла.

В Терборг, в района на Ахтерхук, са наводнени мазетата на жилищен комплекс. Наложило се е пожарникари да изпомпват водата.

