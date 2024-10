Прокуратурата в Грузия разследва твърденията за измама при вота

Г рузинската прокуратура съобщи днес, че започва разследване на информацията за измама при парламентарните избори, произведени в края на миналата седмица, при които управляващата партия “Грузинска мечта” спечели мнозинство, предаде Ройтерс. Опозицията в страната не признава победата на партията.

Prosecutors in Georgia say they are investigating allegations of election fraud https://t.co/a2CXu1s3jN