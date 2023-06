Проклятието на "Титаник", изчезна подводница в Атлантическия океан

П одводница, използвана за превоз на туристи, за да разгледат останките на "Титаник", изчезна в Атлантическия океан и предизвиква спасителна мисия.

Бреговата охрана на Бостън съобщи за Би Би Си, че е започнала операция по издирване на подводницата, предава БГНЕС.

Не е ясно колко души, ако изобщо е имало такива, са били на борда по време на изчезването.

Малките подводни апарати понякога отвеждат туристи, за да посетят останките на "Титаник".

