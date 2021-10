Призрачни кораби изплуваха от водите край Япония след земетресение

К ораби, потънали по време на битката при Иво Джима, една от най-епичните битки през Втората световна война и една от най-кървавите в историята на американските морски пехотинци, изплуваха от дъното на океана след трусове в един от най-опасните вулкани в Япония - планината Сурибачи, пише Daily Mail.

