Си Дзинпин: Приятелството между Сърбия и Китай е желязно

С ръбският президент Александър Вучич очаква сръбско-китайското сътрудничество да стигне до ниво на "съвместно бъдеще".

Вучич днес посрещна китайския президент Си Дзинпин в сръбската столица. Двете делегации проведоха разговори за разширяване на сътрудничеството.

"Сърбия ще има подкрепата на Китай по всички важни политически въпроси", каза сръбският държавен глава и добави, че китайският му колега "се е вслушал в молбите ни и е отговорил на всяка една.“

Vucic held a political rally with Xi Jinping in Belgrade and gave a speech, attended by reportedly 20,000 people. That's something President Xi doesn't do often when abroad.



