Причината за смъртта на Мишел Трахтенберг никога няма да бъде разкрита

О фициалната причина за смъртта на Мишел Трактенбърг никога няма да бъде установена след решение, взето от нейното семейство.

Звездата от “Бъфи, убийцата на вампири”/”Buffy the Vampire Slayer” ще остане в мистерия завинаги, след като нейните роднини официално възразиха срещу аутопсията, разкри Page Six.

Семейството ѝ е имало право да възрази срещу процедурата на религиозни основания.

Сега както причината, така и начинът на смъртта ѝ ще бъдат вписани като „неопределени“ в смъртния ѝ акт.

„Според закона за общественото здраве семействата могат да възразят срещу аутопсия по религиозни убеждения и ако няма подозрение за криминално деяние или сериозна заплаха за общественото здраве, съдебният лекар уважава възражението“, заяви говорител на главния съдебен лекар в Ню Йорк пред медията.

Съдебните медици са извършили външен оглед на 39-годишната актриса, но е малко вероятно да бъдат проведени допълнителни изследвания за установяване на причината за нейната трагична смърт.

Актрисата от “Кюкарката”/”Gossip Girl” беше открита мъртва в сряда в апартамента си в Ню Йорк, близо до Columbus Circle, малко след 8:00 сутринта местно време от нейната майка.

Според допълнителна информация Трактенбърг наскоро е претърпяла трансплантация на черен дроб след продължителна битка със зависимост към алкохола и „може да е имала усложнения“.

Говорителят на актрисата заяви пред DailyMail:

„С голяма тъга потвърждаваме, че Мишел Трактенбърг е починала. Семейството моли за уединение в този труден момент.“

От полицията съобщиха, че няма съмнения за насилствена смърт.

„В сряда, 26 февруари 2025 г., около 08:01 ч., полицията се отзова на сигнал на телефон 911 за лице в безпомощно състояние на адрес 1 Columbus Place, в района на участък Midtown North“, се казва в официално изявление на органите на реда.

„При пристигането си служителите откриха 39-годишна жена в безсъзнание и без признаци на живот. Медицински екип пристигна на мястото и констатира смъртта на жертвата. Няма съмнения за престъпление. Съдебният лекар ще определи причината за смъртта. Разследването продължава.“

Трактенбърг беше най-известна с ролята си на Доун Съмърс – по-малката сестра на Бъфи (в ролята Сара Мишел Гелар) в “Buffy the Vampire Slayer”.

Тя също имаше запомняща се роля в Gossip Girl като „Вещицата на Горен Ийст Сайд“ Джорджина Спаркс, където си партнираше с Блейк Лайвли между 2008 и 2012 г.

През последните години феновете ѝ изразяваха притеснения за здравословното ѝ състояние, след като тя споделяше тревожни публикации в социалните мрежи.

Последното ѝ публично появяване беше миналия четвъртък в ресторант Sartiano's в Сохо.

Mort de Michelle Trachtenberg : la cause de son décès à jamais secrète ? Sa famille a fait un choix crucial ! https://t.co/gOqVhswGtt pic.twitter.com/pFMF9WFkIc

След новината за нейната смърт бившият ѝ колега от “Gossip Girl” Ед Уестуик сподели емоционална снимка на актрисата от сериала, като написа:

„Толкова тъжно е да чуя за кончината на Мишел Трактенбърг.“

Нейната партньорка от “Шпионката Хариет”/”Harriet the Spy” Роузи О’Донъл също изрази скръбта си, като заяви:

„💔Обичах я много. Тя се бореше през последните няколко години. Иска ми се да можех да ѝ помогна.“

През 2023 г. Мишел Трактенбърг се завърна към ролята си в “Gossip Girl”, участвайки в два епизода от втория (и последен) сезон на рибуута на HBO Max.

Rosie O’Donnell says ‘Harriet the Spy’ co-star Michelle Trachtenberg “struggled” before passing: pic.twitter.com/sEq53ktslo