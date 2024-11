Безследно изчезнала: Издирват актриса от „Клюкарката“

С емейството на Шанел Мая Банкс отчаяно издирва актрисата, след като тя мистериозно изчезна в Лос Анджелис преди две седмици - и твърди, че съпругът ѝ не сътрудничи на полицията.

36-годишната актриса от сериалите „Клюкарката“ и „Синя кръв“ е в неизвестност от 30 октомври, когато е изпратила SMS на братовчедка си Даниел-Тори Сингх, която в момента работи с полицията и води кампания за набиране на средства за издирването ѝ.

Семейството на актрисата, включително майка ѝ Джуди Сингх и братовчедка ѝ Даниел, е долетяло в Южна Калифорния, за да помогне в издирването, след като съпругът ѝ уж им е казал, че „тя не иска да бъде намерена“, и е свалял плакатите за издирването ѝ.

Даниел разказа пред ABC7 News: „Пет дни, без да чуя братовчедка си, са тревожен знак. Тя не издържа повече от 48 часа, без да се свърже с мен или с майка си... Това момиче ми е по-скоро като по-голяма сестра.“

