Актрисата от „Клюкарката“ проговори за изчезването си

А ктрисата от „Клюкарката“ Шанел Мая Банкс наруши мълчанието си, за да направи шокиращи обвинения срещу семейството си, което твърди, че е „изчезнала“.

В сряда вечерта в акаунт в Instagram, свързан с 36-годишната Банкс, бяха описани множество смущаващи твърдения за насилие срещу семейството на звездата.

