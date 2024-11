Откриха изчезналата актриса от "Клюкарката"

Ш анел Мая Банкс, актрисата от "Клюкарката", която изчезна преди две седмици в Лос Анджелис, е намерена невредима в Тексас, съобщи полицията.

Безследно изчезнала: Издирват актриса от „Клюкарката“

36-годишната актриса не е пострадала и не се подозира, че изчезването ѝ е свързано с престъпление, съобщиха властите, без да дават подробности какво е правила в щата.

Членове на семейството на Банкс започнаха акция по издирването ѝ, след като се разтревожиха, че никой не се е чувал с нея от 30 октомври.

