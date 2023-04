Прибраха от сиропиталище детето, нарисувало антивоенна рисунка

Р уско момиче, което беше изпратено в сиропиталище, след като нарисува антивоенна картинка, заради което неговият баща беше осъден за дискредитиране на руските въоръжени сили, е било прибрано в крайна сметка от своята майка, предаде Ройтерс.

Часове преди съдебно заседание относно родителските права на бащата на момичето комисарката по правата на децата в Русия заяви, че е разговаряла с майката на детето, която го е прибрала от дома за социални грижи.

Бащата - Алексей Москальов, беше осъден на две години затвор по обвинения в дискредитиране на въоръжените сили и дъщеря му Мария беше предадена на държавата, тъй като майката от години не живее със семейството.

Комисарката по правата на децата Мария Лвова-Белова съобщи, че е разговаряла с дето и майката, която се казва Олга. "Маша (умалително от Мария - бел. ред.) отначало не искаше да отиде при майка си и ние сме задължени от закона да се допитаме до мнението ѝ. Сега нейната позиция се промени – самата тя ми каза това по телефона", заяви Лвова-Белова.

"Олга вече е прибрала Маша от центъра за социална рехабилитация (сиропиталището - бел.ред.)", каза още комисарката. "Нека се надяваме, че всичко ще бъде наред за майката и дъщерята", добави тя.

Лвова-Белова също така публикува снимка на момичето с нейната майка.