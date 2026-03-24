Свят

Простреляха полицай във Вашингтон

Раненият служител е бил транспортиран до местна болница

24 март 2026, 08:04
Източник: iStock photos/Getty images

С лужител на полицията на САЩ, отговорна за охраната на парковете, е бил прострелян във Вашингтон по време на изпълнение на служебните си задължения, съобщи ABC News.

От полицията уточниха, че инцидентът е станал около 19:30 ч. в понеделник вечерта в югоизточната част на града.

Раненият служител е бил транспортиран до местна болница, съобщиха още властите.

Към момента обстоятелствата около стрелбата остават неясни. Говорител на полицията е заявил пред ABC News, че нараняванията на полицая не са животозастрашаващи.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди съобщи в социалната мрежа X, че е разговаряла с кмета на Вашингтон Мюриъл Боузър и началника на столичната полиция Джефъри Карол, като е била информирана за случая.

„Моля, молете се за възстановяването на служителя“, написа Бонди.

От своя страна Боузър също разпространи изявление, в което се казва: „Тази вечер член на полицията на парковете на Съединените щати беше прострелян в нашата общност. Служителят беше транспортиран с хеликоптер до местна болница и получи медицинска помощ за нараняванията си, които за щастие не са животозастрашаващи.“

„Мислите ни са с него и се надяваме на бързото му възстановяване. Благодарни сме на всички служители на реда и екипи за спешна помощ за бързата им реакция“, добави тя.

Кметът подчерта, че по случая се води разследване, като допълни: „Ще споделим повече информация, когато тя стане налична.“

Източник: ABC News    
сащ полицай вашингтон стрелба
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

