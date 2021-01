Премиерът на Италия подаде оставка

П ремиерът на Италия Джузепе Конте подаде оставка.

Конте е предал оставката си на президента на страната Серджо Матарела. Официално изявление на президентската пресслужба все още не е разпространено.

Italy's PM Giuseppe Conte quits after coalition allies withdraw support over his handling of coronavirushttps://t.co/FVXI5fPPEE