Свят

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Някои организации помагат на хората да премахнат татуировките си, базирани на омраза, организирана престъпна дейност или трафикинг на хора

30 октомври 2025, 06:42
Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"
Източник: iStock

М иналата седмица Греъм Платнър, прогресивен демократ, кандидатстващ за Сената на САЩ в Мейн, отговори на вълна от онлайн критики, като направи нещо, което малко кандидати за високи постове някога са принудени да правят: публикува снимка на себе си без риза в интернет, предаде The Guardian

Това беше необичаен момент в кампания, която досега вървеше в негова полза. Платнър беше спечелил похвали от прогресистите и осигурил подкрепата на Бърни Сандърс. Но кампанията му се разпадна, когато излезе видео, на което той танцува по бельо на сватбата на брат си – и разкрива татуировка с череп и кръстосани кости на гърдите си. Дизайнът, известен като Тотенкопф, е широко разпознат като нацистки символ.

Платнър настоява, че нямал представа за асоциациите му, когато си направил татуировката, пиян, докато бил разположен в Хърватия на 20-те си години като морски пехотинец. След като научил значението ѝ, казва той, я покрил с нов дизайн – келтски кръст и куче – и пуснал снимката без риза, за да го докаже.

Това е странна история от кампанията, но не чак толкова необичайна. Из цялата страна татуистите и техниците за лазерно премахване редовно виждат клиенти, които се опитват да изтрият крайнодесни символи от телата си.

Има редица национални нестопански организации, които помагат на хората да премахнат татуировките си, базирани на омраза. Например базираната в Калифорния Jails to Jobs помага на бивши затворници да възстановят живота си. Групата поддържа директория с повече от 300 безплатни или нискотарифни програми за премахване на татуировки в 45 щата и няколко държави и публикува ръководство как да се започнат свои собствени в общностите.

Не всеки, който търси услугите им, има татуировки, свързани с бяло превъзходство. Някои са оцелели от трафик на хора, домашно насилие или принуда от банди. Но много затворнически татуировки все още носят белезите на расистка идеология: свастики, светкавици или кодирани руни, които декларират вярност към неонацистки групи.

Лигата за борба с клеветата каталогизира символи на омраза от 2000 г. насам чрез базата данни Hate on Display, която сега е повече от 50 страници.

Кейт Уайднър, напреднал естетик и собственик на Undo Tattoo and Laser в Грешам, Орегон, прави средно около 70 премахвания на татуировки седмично. От тях тя залага, че „25%“ са част от нейната безплатна програма за премахване. „Всеки заслужава втори шанс“, каза тя. „Видяла съм всичко, включително някои доста лоши. Но те просто влизат, излизат и скоро е изчезнало.“

Някои от клиентите на Уайднър казват, че идват само от дискретност – все още са расисти, но не искат колегите им да знаят.

„Имам един човек, който идва само за татуировките на лицето си, и запазва останалите от врата надолу“, казва тя

„Повече от тридесет [свастики] от врата му надолу. Така че има много хора, които крият кои са наистина.“

„Има голямо притеснение: Променят ли се или крият?“, каза Дъстин Ортел, който ръководи безплатната програма Ink-nitiative в Removery, друга национална верига за премахване на татуировки. От 2020 г. насам хората всяка година подават заявления – подкрепени с препоръчителни писма от надзиратели или съветници – и около 300 са избрани за процедурата.

Премахването или покриването на татуировките на някого винаги е интимен процес. Изисква близък контакт. „Много хора говорят за себе си“, каза Уайднър. „Ще уловя дали го правят по правилните причини или може би не по правилните, и това ме прави по-предпазлива към тях.“

Все пак повечето хора са „доста мили“ и много са благодарни. И в крайна сметка Уайднър контролира преживяването: „Те знаят, че аз контролирам лазер, който може да им причини много вреда.“

Какво кара хората да променят убежденията си? „Понякога е, защото се влюбват“, каза Уайднър. „Имам клиенти, които са били бели супремасисти и след това се влюбват в човек от друг цвят.“ Един от клиентите ѝ бил отгледан в расистко семейство и никога не поставял под въпрос убежденията им – докато не започнал междурасова връзка.

„Тя му отвори очите за други неща“, каза Уайднър. „Той е любимият ми клиент. Идва на всеки шест седмици като часовник, за да си премахне татуировката, и плаче, за да ми каже как е променило живота му. Сега има дете и би искал да сложи нещо върху това, за да почете цветнокожия си син.“

След ралитата на белите националисти в Шарлътсвил през 2017 г. интересът към услугите за премахване на татуировки на омраза се увеличи, с някои хора, които преди това са били свързани с крайнодесни групи, искащи да се дистанцират, докато групите стават по-смели. Три години по-късно, след убийството на Джордж Флойд и международните протести срещу полицейското насилие, NPR отбеляза увеличен интерес към премахването на татуировки

Но напоследък Уайднър казва, че интересът към безплатната ѝ програма сред хора с татуировки на омраза е охладнял. Тя обвинява администрацията на Тръмп. Преди Доналд Тръмп да е на власт, Уайднър имала „много повече хора“, които идват да изтрият бяло супремасистко минало.

„След това, след като Тръмп беше преизбран, имах клиент, който ми се обади и ми каза, че вече не трябва да го премахва.“ 

Трима други, ангажирани в безплатни програми за премахване или покриване на татуировки, казаха, че не са забелязали спад в клиентите поради администрацията на Тръмп.

Засега Уайднър не отказва клиенти – но може да промени мнението си в бъдеще. „ Все още не съдя никого, оставям всички да влизат, но не знам какво крие бъдещето.“

Източник: The Guardian    
Греъм Платнър Нацистки символ Премахване на татуировки Политическа кампания Символи на омраза Сенат на САЩ Рехабилитация Безплатни програми Доналд Тръмп Расизъм
Последвайте ни

По темата

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

Каква е необходимата

Каква е необходимата "чиста" заплата за издръжка у нас

pariteni.bg
13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 1 ден
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 1 ден
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 1 ден
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 1 ден

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

Любопитно Преди 11 минути

От полтъргайст, който спасява брак, до призрак, който имитира живи хора и бута чаши с вода

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

България Преди 27 минути

Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Свят Преди 10 часа

По предварителни оценки в Ямайка са засегнати над 1 милион души

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Свят Преди 10 часа

Против решението се обяви председателят на Фед Стивън Миран

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Свят Преди 10 часа

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

България Преди 11 часа

Въпреки подаден сигнал, жената не е била спряна на излизане от България

Конфискуваха кралски питон в София

Конфискуваха кралски питон в София

България Преди 11 часа

Влечугото било отглеждано в квартал “Враждебна”

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 11 часа

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

Синдикатите излизат на протест в петък

Синдикатите излизат на протест в петък

България Преди 12 часа

Причината е минималната работна заплата от 1 януари догодина

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

България Преди 12 часа

"Възраждане" събират подписи срещу обнародвания вчера закон за ДАНС

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

България Преди 12 часа

Експертът обясни защо е нужно ваксината срещу варицела да бъде част от имунизационния календар

<p>Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. заради еврото</p>

БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева заради еврото

България Преди 13 часа

Населението и бизнесът се освобождават от запасите им от налични пари

Три торнада едновременно в Черно море

Три торнада едновременно в Черно море

Свят Преди 13 часа

Подобни „водни торнада“ могат да станат по-чести в Черно море

Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Лечителите и Феномените излизат в сблъсък за неприкосновеност

Необикновената любовна история на Прунела Скейлс и Тимъти Уест

Необикновената любовна история на Прунела Скейлс и Тимъти Уест

Любопитно Преди 14 часа

Мъж е арестуван за бруталното убийство на майка си в Студеница

Мъж е арестуван за бруталното убийство на майка си в Студеница

България Преди 14 часа

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

Спаначени кюфтета с кашкавал

Edna.bg

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Edna.bg

Лудогорец стартира похода си за Sesame Купа на България срещу Черноморец

Gong.bg

Гласувай за WINBET Гол на кръга - три страхотни гола, ти избираш №1!

Gong.bg

Източното крило на Белия дом: Историята на един от символите на САЩ и амбициите, които го разрушиха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Продължават ремонтите по АМ "Тракия"

Nova.bg