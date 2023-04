Демократите в САЩ са раздвоени: Прекалено стар ли е Байдън за втори мандат?

С приближаването на президентските избори в САЩ, които ще се проведат следващата година, и очакваното обявяване на началото на кампанията на Джо Байдън за преизбирането му, общественият дебат за възрастта на американския президент отново е в ход.

Само около половината от привържениците на Демократическата партия смятат, че Байдън трябва отново да участва във вота за държавен глава, показват резултатите от проучване на общественото мнение на Асошиейтед прес, които бяха публикувани в петък. Същевременно повечето от респондентите, изразили тази позиция, казват, че ако се кандидатира, вероятно ще го подкрепят.

President Joe Biden intends to announce his 2024 reelection campaign as soon as Tuesday, multiple outlets report, though a new poll suggests that most Americans, even Democrats, would prefer he didn’t run—even as Democrats are still prepared to vote for him in a general election. pic.twitter.com/RQrKDXISXU