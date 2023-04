Защо Ирландия е толкова важна за Джо Байдън?

Н яма почти нищо, по което поляризираните политици във Вашингтон да могат да постигнат съгласие напоследък. Прекалено трудно е да бъде открито сътрудничество между двете партии, пише BBC.

Има обаче един въпрос, по който почти всички са на едно мнение. Това е значението на Споразумението от Разпети петък, с което приключи 30-годишният кървав конфликт в Северна Ирландия.

