П родължава търсенето на доказателства, които да разкрият мотивите за пожара, предизвикан вчера в анимационно студио в японския град Киото.

Жертвите на умишления пожар вече достигнаха 33-ма души, а от вчера цялата страна е в шок от случилото се.

Още 36-ма са ранени, някои от които с опасност за живота, а японските медии определят пожара като най-смъртоносния в страната за последните две десетилетия.

Хиляди хора, от обикновени почитатели на аниме културата до известни личности от шоубизнеса и президенти изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, а даренията за възстановяването на щетите от пожара вече наброяват над 1млн. долара.

Заподозреният извършител – Шинджи Аоба, е задържан и според информация, изнесена от полицията, атаката е била предварително планирана, а досегашната версия за умишления палеж – отмъщение.

Според извършителя той е станал жертва на кражба на авторско съдържание от страна на студиото „Киото Анимейшън”.

Оцелели от пожара казват, че са чули как извършителят крещял „Умрете!”, докато е разпръсквал запалителна течност из сградата.

По-рано Хидеаки Хата, изпълнителен директор на „Киото Анимейшън”, сподели, че напоследък компанията е получавала поредица от имейли, съдържащи заплахи, но все още не е сигурно дали те са свързани с атаката от четвъртък.

Suspect in #Kyoto Animation fire that killed 33 claims studio stole his story idea – report



STORY: https://t.co/ffabr7XH83 pic.twitter.com/2HA8zZ7Et1