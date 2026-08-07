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Защо САЩ не успяха да спрат атентатите от 11 септември? Системата, която пропусна трагедията

Защо най-мощната държава в света не спря атентатите от 11 септември? Разследване разкрива системните грешки, бюрократичните бариери между ЦРУ и ФБР и подценяването на заплахата от „Ал-Каида“

7 август 2026, 11:24
Защо САЩ не успяха да спрат атентатите от 11 септември? Системата, която пропусна трагедията
Източник: iStock

А тентатите от 11 септември 2001 г. промениха завинаги световната история и сигурност. Години след трагедията въпросът продължава да тежи с пълна сила: как най-мощната държава в света, с най-скъпата и развита разузнавателна система, пропусна подготвянето на толкова мащабен и опустошителен удар на собствената си територия, пише Newsweek.

Детайлни разследвания и официални доклади разкриват, че провалът не се дължи на липса на информация, а на дълбоки системни дефекти, бюрократични бариери и фатални грешки в комуникацията между ключовите разузнавателни служби.

Война между службите: Бюрократичната стена

Основната причина, посочвана от експерти и в доклада на Комисията за 11 септември, е липсата на координация и обмен на информация между ЦРУ (CIA) и ФБР (FBI).

Преди 2001 г. двете институции са функционирали като напълно изолирани една от друга структури. ЦРУ е отговаряло за заплахите извън страната, а ФБР — за вътрешната сигурност. Заради законови пречки, съперничество и стриктни вътрешни правила за поверителност, важна разузнавателна информация за заподозрени членове на „Ал-Каида“ често не е била споделяна навреме.

Служители на ЦРУ са знаели, че двама от бъдещите похитители — Науаф ал-Хазми и Халид ал-Михдар — са свързани с терористична клетка и са влезли на територията на САЩ, но тази информация така и не е била препредадена своевременно на ФБР, за да бъдат те поставени под наблюдение.

Подценяване на заплахата и „провал на въображението“

Докладът на Комисията за 11 септември извежда една от най-знаковите си констатации: „провал на въображението“.

Американското разузнаване е разполагало с единични доклади за намеренията на Осама бин Ладен да използва отвлечени самолети като оръжие. Лидерските среди в Вашингтон обаче не са успели да си представят, че терористите могат да организират толкова координирана, едновременна и самоубийствена операция на американска земя.

Търговските полети са се разглеждали като потенциална цел за класическо отвличане с вземане на заложници и искане на откуп, но не и като пилотирани ракети, насочени към символите на финансовата и военната мощ на страната.

Игнорираните предупреждения

През лятото на 2001 г. разузнавателните анализи преливат от предупреждения за предстоящ „голям удар“ от страна на „Ал-Каида“. На 6 август 2001 г. тогавашният президент Джордж У. Буш получава известния дневен брифинг със заглавие: „Бин Ладен е решен да удари в САЩ“.

Въпреки изобилието от сигнали за висока тревога, информацията е била твърде обща — липсвали са конкретна дата, час и точно място на евентуалната атака. Без специфични детайли силите за сигурност не са предприели извънредни мерки по летищата или в ключовите правителствени сгради.

Научените уроци

Трагедията от 11 септември наложи пълна пренастройка на правителствения апарат в САЩ. Малко след атентатите бе създадено Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и бе учредена позицията на Директор на националното разузнаване (DNI), чиято цел е именно да обединява и анализира информацията от всички 17 разузнавателни агенции в страната, за да не се допуска повторение на фаталния разрив в комуникацията.

Източник: Newsweek    
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