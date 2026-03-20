Свят

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви Дмитрий Песков

20 март 2026, 13:21
Източник: iStock photos/Getty images

Р усия няма да участва в предстоящата среща за уреждането на украинския конфликт, която ще се състои в САЩ. Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви прессекретарят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Не, това ще бъдат двустранни контакти между украинци и американци", уточни той в отговор на въпрос, говорейки пред медиите.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че утре в САЩ може да се състои среща в рамките на преговорите за уреждане на украинския конфликт.

"Русия се надява скоро да продължи тристранните преговори относно Украйна", каза Песков. Той предположи, че настоящата пауза е временна.

"Руското ръководство не възнамерява да разсъждава защо Европа не подкрепя своите американски съюзници в Иран, а едновременно с това подкрепя продължаването на конфликта в Украйна", заяви говорителят на Кремъл.

"Напротив, основният въпрос за Москва е защо изобщо ЕС се намеси в ситуацията в Украйна", добави той.

"Страните от Европа, отказвайки се от руските енергийни ресурси, продължават да стрелят в крака на своите избиратели", каза Песков в коментар за изявлението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако в Европа има физически недостиг на енергийни ресурси.

"Остава неясно защо европейските страни подкрепят с всички сили продължаването на украинския конфликт, вместо да направят всичко необходимо за мирното му уреждане", коментира още говорителя на Кремъл.

Според него външната политика на Брюксел има за цел "да провокира по-нататъшно продължаване на този конфликт".

Възможно е Путин да проведе международен телефонен разговор днес следобед, добави говорителят. Той подчерта, че Русия поддържа постоянен контакт с кубинските власти. "Наистина обсъждаме с тях възможните варианти за оказване на помощ на Куба в тази сложна ситуация, в която се е оказала", каза Песков.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Последвайте ни
Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

