Пожар в дома от детството на принцеса Даяна

Д омът от детството на принцеса Даяна стана обект на предполагаем палеж, след като брат ѝ Чарлз Спенсър проговори публично за случилото се. Сграда в имението Алторп, където принцесата е израснала и където по-късно бе погребана, е била подпалена в нощта срещу 28 май, потвърди семейството.

В сряда, 28 май, Чарлз Спенсър — по-малкият брат на покойната принцеса на Уелс — изрази благодарност към пожарникарите чрез публикация в Instagram Stories, в която оповести инцидента от предната вечер.

„За щастие, по това време сградата не беше обитаема, но въпреки това е дълбоко обезпокоително, че една от нашите селски къщи беше подпалена от вандали снощи“, написа Спенсър към снимка. „Искрени благодарности към @northantsfire за усилията им да овладеят пожара“, допълни той.

Пожарната и спасителна служба на Нортхамптъншир поясни в имейл до списание PEOPLE, че „пожарът е възникнал в имот в района на имението Алторп, на Мил Лейн, Кингсторп, Нортхамптън, а не в самата сграда Алторп Хаус.“

В изявление, предоставено на PEOPLE, службата уточнява: „Около 1:30 ч. сутринта на 28 май получихме сигнал за пожар на адрес Мил Лейн, Кингсторп, Нортхамптън, NN5 7PZ.“

„На място бе установено, че гори изоставена двуетажна сграда, обхваната от пламъци.“

„В разгара на пожара четири екипа от различни части на службата, екипирани с дихателни апарати, използваха струи с маркучи, за да овладеят огъня и да предотвратят по-нататъшното му разпространение“, гласи още съобщението.

Пожарната служба потвърди, че един от пожарникарите е останал на място през следобеда на сряда „с воден резервоар, за да овлажнява оставащите горещи точки“, след което е напуснал обекта малко преди 13:00 часа.

В публикация в X (бивш Twitter) Чарлз Спенсър сподели, че е бил „зашеметен“ от новината за пожара и добави: „Много е тъжно, че някой може да сметне подобно нещо за забавно.“

Мениджърът по опазване на околната среда в Althorp Estates, Адей Грийно, също коментира инцидента в X: „Фермерската къща, която загубихме вследствие на умишлен акт на вандализъм снощи, вече трябваше да бъде съборена до основи по съображения за безопасност. Толкова е тъжно. Светът, в който живеем.“

Полицията на Нортхамптъншир заяви, че инцидентът „в момента не е регистриран като престъпление, но това може да се промени, ако бъдат открити доказателства за умишлено предизвикване на пожара“, съобщава BBC.

Принцеса Даяна е погребана в дома си от детството, след като загива при автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

Даяна е положена в гроб, разположен на малък, уединен остров, обвит с дървета, в езерото Овал Лейк в имението Алторп. Макар че самото гробище не е достъпно за обществеността, посетителите могат да отдадат почит пред възпоменателен паметник, издигнат в рамките на имота. Според Tatler, Алторп Хаус е собственост на семейство Спенсър от 1508 година.

Главният изпълнителен директор на имението Алторп, Дейвид Фоукс, заяви в изявление: „Къщата и стопанските постройки са били необитаеми от няколко години и мястото беше включено в плановете за реконструкция като част от развитието на Далингтън Грейндж“, съобщава BBC.

„Селската къща, построена в края на XVIII век, е напълно унищожена от пожара, но за щастие околните стопански сгради не са пострадали“, допълва Фоукс. „Наш основен приоритет сега е да обезопасим района и да гарантираме, че е безопасен.“

Той завършва с благодарности: „Много сме признателни на пожарната и спасителна служба на Нортхамптън и на екипа на имението за ефективната им реакция при овладяването на пожара. Все още не е ясно как е започнал.“

Полицията на Нортхамптъншир и управата на Алторп Хаус не са отговорили веднага на запитванията на PEOPLE за повече информация относно пожара.