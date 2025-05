Защо Бъкингамският дворец опита да забрани снимка на принцеса Даяна и Дейвид Бауи

Б ъкингамският дворец е възпрепятствал разпространението на снимка на принцеса Даяна с Дейвид Бауи, за да прикрие аферата ѝ с армейския майор Джеймс Хюит. Това твърди известният музикален фотограф Денис О'Ригън.

В интервю за вестник The Telegraph от 10 май, О'Ригън разкрива, че е заснел кадъра след концерт на Бауи от турнето „Glass Spider“ на стадион „Уембли“ в Лондон през юни 1987 г. Изданието публикува и самата снимка, на която се вижда как покойната принцеса на Уелс и иконата на глем рока позират усмихнати, докато зад тях се вижда табела с надпис „Съблекалня“.

Според О'Ригън, снимката е направена, след като самата Даяна го попитала дали Бауи би искал общ кадър с нея. Той я описва като „изключително мила“ – тогава едва на 25 години. Въпреки това, твърди той, дворецът настоял снимката да не бъде публикувана, тъй като по това време започнали да се разпространяват слухове за връзката ѝ с Джеймс Хюит, продължила приблизително от 1986 до 1991 г.

„На следващия ден моят агент получи обаждане от двореца с категоричното указание снимките да не се използват, защото вече се носели слухове за Джеймс Хюит. Тогава избухна скандалът“, споделя фотографът пред The Telegraph. „Беше интересно на няколко нива.“

О'Ригън разкрива подробностите около снимката в контекста на предстоящата си книга David Bowie от Денис О’Ригън, която ще излезе в САЩ на 5 август. Книгата съдържа кадри от над 200 концерта на покойния музикант. В нея авторът потвърждава, че Даяна е била на въпросния концерт в компанията на Хюит.

„Те просто не искаха Даяна да се появява в медиите“, обяснява той. „Всъщност, не искаха да подхранват слуховете.“

Той добавя: „Колкото по-малко снимки се появяваха, толкова по-добре, защото някой можеше да каже: ‘Това е тя на шоуто, на което се появи с Джеймс Хюит.’ Въпреки че не успях да направя снимка на двамата заедно, която да струва милиони, просто защото никой не знаеше кой е той.“

