Д елът на руснаците, които смятат Съединените щати за най-враждебната държава спрямо Москва, е намалял почти наполовина през последната година, сочи социологическо проучване, цитирано от Newsweek.

Анкетата, проведена от независимия "Левада център", установява, че 40 процента от запитаните определят САЩ като най-враждебно настроената страна към Русия. Това е спад спрямо 76 процента през 2024 г.

Алексей Миниайло, независим руски социолог и основател на социологическата група "Хроники", заяви в понеделник пред Newsweek, че резултатите на "Левада" показват колко крехък е всъщност ефектът от антимериканската пропаганда в Русия.

Джей Ди Ванс е лоша новина за Украйна

Кремъл и неговите пропагандисти представят пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна като прокси война със Запада и редовно отправят ядрени заплахи към съюзниците на Киев.

Проучването на "Левада център" обаче показва, че тази враждебност към САЩ не се споделя от мнозинството руснаци, което може да създаде предпоставки за размразяване на отношенията между двете страни след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп.

Most Russians No Longer See US as Enemy Nation: Poll https://t.co/W9ckwPRZ5z