Свят

„Беше кошмар“: Мартин Шорт разкри болезнени подробности за смъртта на дъщеря си

Звездата от „Само убийства в сградата“ Мартин Шорт наруши мълчанието след трагичната загуба на 42-годишната си дъщеря Катрин. Актьорът сподели за дългата й битка с психичното здраве и направи болезнен паралел с болестта на покойната си съпруга

11 май 2026, 09:55
Източник: Getty Images

М артин Шорт проговори емоционално за внезапната смърт на дъщеря си Катрин.

„Това беше кошмар за нашето семейство“, сподели звездата от хитовия сериал „Само убийства в сградата“ пред CBS Sunday Morning.

„Трябва обаче да разберем, че психичните заболявания, точно както ракът при съпругата ми, са болести. И понякога тези болести са терминални“, добави той, визирайки покойната си съпруга Нанси Долман, която почина през 2010 г.

„Дъщеря ми се бореше дълго време с тежки психични проблеми, гранично личностно разстройство и други състояния. Тя даваше всичко от себе си, докато в един момент просто вече не можеше повече“, продължи 76-годишният Шорт.

Катрин почина трагично на 42-годишна възраст на 23 февруари.

„С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт“, заяви говорител на актьора пред Page Six на 24 февруари. „Семейство Шорт е съкрушено от загубата и моли за уединение в този момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които донесе на света.“

Катрин беше намерена мъртва с огнестрелна рана в дома си в Лос Анджелис, като разследването установи самоубийство. Пожарната служба в града потвърди, че се е отзовала на сигнал за стрелба в Холивуд Хилс около 18:40 ч. Според информация на TMZ, органите на реда са открили предсмъртно писмо, макар съдържанието му да не е публично оповестено.

Мартин Шорт и Нанси Долман имат три деца – Катрин и синовете им Оливър Патрик (39 г.) и Хенри Хейтър (36 г.). Катрин, която е работила като социален работник, е имала куче-водач, кръстено на певицата Джони Мичъл, което ѝ е помагало в борбата с психичното заболяване. Нейни съседи я описват като дружелюбен, но по-скоро затворен човек.

Шорт не за първи път преживява тежки семейни трагедии. По-големият му брат Дейвид загива в автомобилна катастрофа, когато Мартин е едва на 12 години. По-късно, на 17-годишна възраст, той губи майка си, която умира от рак, а само две години след това баща му издъхва вследствие на усложнения след инсулт.

Мартин Шорт смърт на дъщеря Катрин Шорт психични заболявания самоубийство семейни трагедии скръб
