"Последният шанс на човечеството": Учените, които живеят на ледник

В секи път, когато д-р Рикардо Джаня прекосява бурните морета между Чили и Антарктида, се чувства, сякаш го прави за първи път. Глациологът от Чилийския антарктически институт (Inach) вече 12 години ежегодно преминава през страховития проток Дрейк – място, където мощните западни ветрове, свободни от каквато и да било земна преграда, вдигат хаотични вълни, които удрят лодката му, разказва The Guardian.

„Чувствам се безсилен и се примирих със силите на природата“, споделя Джаня, ръководител на изследванията в Обединената научна полярна станция Union Glacier.

Ледникът Юниън, с дебелина около километър и половина, се издига на над 700 метра надморска височина. Ако не беше огромният лед, мястото би било фиорд – но вместо това мощта на ледника е изтласкала морето, създавайки място за уникална лаборатория за учени от цял свят.

Последните научни изследвания разкриват безпрецедентно отстъпление на ледниците в глобален мащаб. Пет от последните шест години се оказаха с най-бърза загуба на лед до момента, а периодът 2022–2024 г. бележи най-голямата тригодишна загуба на ледникова маса, документирана някога. Тази тенденция е особено изразена в Арктика и Антарктика, където покачването на атмосферните и океанските температури води до масово топене на ледовете.

За разлика от влажния, морски климат на Антарктическия полуостров, ледникът Юниън е разположен в една от най-сухите части на планетата. Върховете на планините Елсуърт, които прорязват ледника, често остават без лед. При полет с Twin Otter над района се виждат тези върхове, които действат като естествен язовир, задържайки ледената покривка на Западна Антарктика.

Върху ледника Юниън ефектите на климатичната криза, които се наблюдават по крайбрежието на Антарктическия полуостров, изглеждат по-далечни. Температурите остават значително под нулата дори през антарктическото лято. Въпреки това учените са нащрек за признаци на затопляне, които постепенно проникват от брега към вътрешността на континента.

Критична точка

‘Last chance for humanity’: the cold reality of monitoring global heating on a glacier https://t.co/GZ8OtRYyt5