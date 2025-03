Учени разкриха скрит свят под ледовете на Антарктида, където реките текат нагоре

М асивната ледена покривка на Антарктика изглежда плоска. Въпреки че обширният слой лед на континента се издига на 4000 м над морското равнище близо до центъра му, нежните склонове на този купол са незабележими за човешкото око, пише National Geographic.

Но под този лед с дебелина 1,6 км се крие нещо изненадващо: пейзаж от стръмни планини и долини, пресечени от криволичещи реки. Тези реки биха могли да играят решаваща роля в това как ледената покривка реагира на безпрецедентна топлина на глобалното затопляне.

Сега учените прогнозират, че докато ледената покривка на Антарктида ще се топи и изтънява през следващите няколко десетилетия, тези скрити реки ще нарастват, ще заливат бреговете си и ще се насочат към нови пътища. Това може да дестабилизира големи крайбрежни ледници, които контролират скоростта на покачване на морското равнище.

„Промените са доста драстични“, казва Кристин Доу, ледников хидролог в Университета във Ватерло в Канада, чийто екип ръководи новото проучване. Тези развиващи се реки могат да причинят топенето на ледниците и по-бързото им плъзгане в океана.

„Недостатъчно предвиждаме колко бързо ще се променят нещата и каква загуба на лед ще има през следващите 80 години“, казва тя.

Scientists reveal a hidden world beneath Antarctica's ice where rivers flow uphill https://t.co/gvpTdlPQPD



Shared via the Google App