Огромна дупка проби леда на Антарктида, учените сега имат обяснение

А нтарктида винаги е била място, изпълнено с мистерия, тъй като остава замръзнала, отдалечена и в повечето случаи недокосната. Но от време на време там се случва нещо, което кара дори експертите да се чудят. А преди няколко години учените забелязаха нещо наистина необичайно - огромна дупка, която внезапно се отвори точно в средата на дебелия зимен морски лед на Антарктида, съобщава Times of India.

Това не беше просто пукнатина или вид топене, което може да се очаква при смяната на сезоните. Това беше огромна цепнатина в твърдия лед, далеч от бреговата линия, плаваща над скрита подводна планина, наречена Мод Райз. Размерът на тази дупка беше достатъчно голям, за да побере цяла държава като Швейцария, и тя остана отворена в продължение на месеци.

Отначало никой не знаеше какво точно представлява тя. По-късно учените я определиха като полиния - естествено срещащ се открит участък от водата, заобиколен от морски лед. Макар че самите полинии не са необичайни, тази се отличаваше от останалите. Беше масивна, необичайно устойчива и се появи в регион, в който подобно явление не е наблюдавано от десетилетия. Естествено, учените бяха заинтригувани. Бързо последваха въпроси: Какво го е причинило? Защо там? И защо сега, след толкова години?

