Последната версия на "Посейдон" може да предизвика ядрено цунами, твърди Русия

П рез октомври руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитание на безпилотен подводен апарат (UUV), способен да опустошава крайбрежни градове. Оръжието е последната версия на "Посейдон", ядрено задвижвано суперторпедо, кръстено на древногръцкия бог на морето. Когато е снабден с ядрена бойна глава, според съобщенията "Посейдон" може да генерира радиоактивни вълни, или токсични морски приливи, които биха били опустошителни за всички, живеещи по крайбрежието, посочва Popular Mechanics .

Първоначални макети и планове за "Посейдон" изтекоха още през 2015 г. в руска телевизионна програма, а официалните изпитания започнаха няколко години по-късно, през 2018 г. Смята се, че апаратът е с дължина около 20 метра и може да изминава разстояния до 9977 км, което, според анализатори, го класифицира като междуконтинентално оръжие. За сравнение разстоянието между Петропавловск-Камчатски в Източна Русия и Сан Франциско, Калифорния, е малко под 6111 км, значително по-късо от максималния обсег на торпедото.

Експерти смятат, че "Посейдон" може да достига скорости до 185 км/ч, което го прави "многократно по-бърз от всички съвременни надводни кораби", заяви Путин в реч на 4 ноември. По време на посещение при ранени руски войници, където им сервира чай и торта, Путин твърди също, че няма начин "Посейдон" да бъде прехванат, съобщава Reuters.

Последните изпитания са първите, при които "Посейдон" е изстрелян с корабната пускова установка на подводница и е изминал неопределено разстояние, посочи Путин на същата среща. Той не уточни коя подводница е извършила изстрелването, но Русия използва Б-90 "Саров",електрическа подводница, оборудвана с допълнителен ядрен генератор, за подобни тестове в миналото.

Russia Claims Its New ‘Super Torpedo’ Can Cause Tsunamis and Destroy Coastal Cities. Is This a Threat to the U.S.? https://t.co/SQD98lEy68 — Popular Mechanics (@PopMech) November 27, 2025

Според Reuters анализатори смятат, че "Посейдон" може да носи бойна глава от две мегатона, което го прави 100 пъти по-мощен от атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, с приблизителна мощност съответно 0,015 и 0,021 мегатона. По-рано Путин твърдеше, че "Посейдон" може да предизвиква цунами, огромни, бързодвижещи се вълни, при удар. Експертите обаче са разделени по въпроса колко мощни биха били тези хипотетични цунами.

Независимо от силата на първоначалната вълна, радиоактивното замърсяване би било особено опустошително за всички живи същества по крайбрежието. Когато ядрени оръжия се детонират близо до земната повърхност или под вода, експлозията изсмуква и замърсява частици като почва и вода, обяснява пред Business Insider Стивън Шварц, автор на "Atomic Audit: The Costs and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940". А радиацията се задържа дълго, щом попадне във водата.

Например след Втората световна война Съединените щати провеждат 24 ядрени опита на атола Бикини, край Маршаловите острови в Тихия океан. И днес, повече от 60 години след последната детонация, атолът Бикини и околните райони остават силно радиоактивни, което прави риболова, земеделието и дори животът на островите опасни.

⚡️BREAKING



Putin announced the successful test of the Poseidon Doomsday Torpedo



This torpedo is designed to wipe out coastal cities with Radioactive Tsunamis pic.twitter.com/s1cpzyNp0z — Iran Observer (@IranObserver0) October 29, 2025

Обявяването на успешното изпитание на "Посейдон" дойде само няколко дни след пускането на "Буревестник", ядрено задвижвана крилата ракета. "Буревестник" е различна от всяка друга ядрена ракета, тъй като може да лети изключително дълго и на огромни разстояния. Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия, обяви, че ракетата е летяла 15 часа и е изминала 8700 мили по време на тест през октомври, резултат, който според съобщения все още е под максималните ѝ възможности. Изследовател от Института на ООН за изследване на разоръжаването заяви пред NBC, че оръжието е "предимно политическо".

"С разработването на тези нови оръжия Русия очевидно се застрахова срещу всякакви бъдещи американски напредъци в ракетната отбрана, които САЩ сега искат да ускорят чрез инициативата "Златен купол", пише Зузана Гвадѐра, изследовател, анализиращ отбраната и военната стратегия, в материал за Международния институт за стратегически изследвания.

Според самия Путин тези усилия са най-новото проявление на надпреварата във въоръжаването и не би трябвало да изненадват света.

"Русия, както всички останали ядрени сили, развива своя ядрен потенциал, своя стратегически потенциал", заяви той в ноемврийската си реч. "Всичко, за което току-що говорихме, е работа, която отдавна е обявена."