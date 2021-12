Пореден рекорден спад на турската лира

Т урската национална валута достигна поредното си рекордно ниско ниво, като поевтиня спрямо долара до 17,04 лири за щатска единица. Данните от онлайн борсата показват това.

В същото време турската валута се обезцени два пъти от началото на годината, което е един от най-големите спадове в стойността на националната валута през последните години. През януари доларът се търгуваше за около 7,3 лири. Миналия петък лирата се търгуваше за 16,41 за единица американска валута.

Друг спад на лирата е свързан с изявлението на турския президент Тайип Ердоган, направено в неделя, че турските власти не възнамеряват да повишават лихвения процент.

Миналата седмица централната банка на Турция отново понижи един от основните си лихвени проценти като мярка за стабилизиране на лирата и инфлацията. Лихвеният процент на седмичните репо аукциони (краткосрочни заеми на ценни книжа) беше намален от 15% на 14%. Президентът Тайип Ердоган активно се застъпва за намаляването на лихвените проценти, като ги смята за "беда".

