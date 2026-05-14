Свят

Експерт: Поразителна разлика между срещата на Тръмп и Си през 2026 и 2017 г.

Анализатори отчитат неочаквано топла „химия“ между двамата лидери в Пекин. Макар протоколът да запази блясъка от 2017 г., Си Дзинпин демонстрира по-непренудено поведение, докато с Тръмп обсъждаха Тайван, търговията и войната на САЩ с Иран

14 май 2026, 13:07
Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар
„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин
Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ
Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин
Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“
Готви се нова оставка на министър в Лондон

Готви се нова оставка на министър в Лондон
Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран
Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

П осрещането на президента Тръмп на грандиозната церемония в Пекин с китайския президент Си Дзинпин в четвъртък следваше същия блясък и протокол като при пътуването му през 2017 г. Събитието обаче изглеждаше „значително по-ведро“ в сравнение с предишното му посещение, смята експерт.

„Това, което се промени тази вечер, не беше церемонията – беше химията“, заяви Изабел Владоиу, основател на Американския институт за дипломация и човешки права.

Владоиу отбеляза, че китайските домакини са „запазили същата строго хореографирана и грандиозна церемониална структура“ като при първото държавно посещение на Тръмп, но този път и двете страни са били по-достъпни и приятелски настроени.

„Тази вечер церемонията изглеждаше значително по-ведра, разговорлива и с много повече лично общуване“, допълни тя.

Промяна в динамиката

През 2017 г. Тръмп посети Китай като част от петдневна азиатска обиколка, за да обсъди търговския дисбаланс и ядрената заплаха, която Северна Корея представляваше за света по това време.

Сега 79-годишният президент заяви, че тазгодишната среща на върха в Китай е за обсъждане на търговските отношения със Си, като същевременно се фокусира върху теми, включващи спирането на незаконния износ на фентанил, американската война с Иран и въпроса за Тайван.

Подобно на посещението през 2017 г., Тръмп бе посрещнат от Си на стъпалата на Дома на народните събрания в четвъртък следобед пред голям тържествен военен парад и група деца.

„Ръкостискането беше по-дълго, двамата лидери продължиха да разговарят, докато се поздравяваха и вървяха заедно“, отбеляза Владоиу.

Двамата лидери се ръкуваха в продължение на около 15 секунди, преди Си да се отдръпне, а Тръмп го потупа по гърба.

„Си Дзинпин – който обикновено е изключително сдържан при официални протоколни прояви – прекара значително време в лично общуване с президент Тръмп по време на цялата церемония“, разкри Владоиу.

„Един особено забележителен момент беше преди влизането в Дома на народните събрания, когато Си спря с Тръмп на стълбището и изглеждаше, че му обяснява и посочва елементи от церемонията и околността, преди да продължат заедно навътре. В китайския протокол топлината често се предава не чрез самата церемония, а чрез моментите между нейните етапи“.

Историческата среща на върха включваше изпълнение на националните химни и преглед на мащабния тържествен военен парад.

Символиката на цветовете

„Визуалният символизъм също беше поразителен“, посочи Владоиу, отбелязвайки, че Тръмп е заменил синята вратовръзка, с която е слязъл от „Еър Форс 1“, със своята емблематична червена вратовръзка, „напасвайки се визуално с доминиращата церемониална палитра на Китай“.

„Си Дзинпин носеше виолетово-лилава вратовръзка, което може би негласно напомня за символиката на „Пурпурния забранен град“ (Дзидзинчън), исторически свързван с императорската власт и центъра на китайската мощ“, обясни тя.

По време на първото си посещение през ноември 2017 г. Тръмп носеше синьо-бяла раирана вратовръзка, докато Си го развеждаше из китайската столица. Тогава към тогавашния главнокомандващ се присъедини и първата дама Мелания Тръмп, която обаче не предприе повторно пътуване до Китай за тазгодишното тридневно държавно посещение.

Първата среща на върха на Тръмп беше и последният път, в който американски президент пътува до Китай преди историческото завръщане в четвъртък.

„Като цяло, протоколът тази вечер запази величието и символиката на равенство от посещението през 2017 г., но същевременно излъчи забележимо по-топла и по-диалогична динамика между двамата лидери“, обобщи Владоиу.

След двустранна среща между американските и китайските дипломати, продължила два часа и 15 минути, Тръмп и Си направиха кратко отклонение, за да посетят историческия Храм на небето в Китай – обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 15-и век. Очаква се двамата лидери да се срещнат отново за официалната държавна вечеря по-късно същия ден.

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
60 снимки
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Среща Тръмп-Си Китайско-американски отношения Държавно посещение Дипломация Пекин Президент Тръмп Си Дзинпин Протокол Промяна в динамиката Символика
Последвайте ни
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
„За родителите“: така китайците възприемат западните автомобили

„За родителите“: така китайците възприемат западните автомобили

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 18 минути

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Любопитно Преди 19 минути

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

България Преди 1 час

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

България Преди 1 час

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Любопитно Преди 1 час

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

Любопитно Преди 1 час

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 1 час

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Любопитно Преди 1 час

След раздялата с Розалинд Рос, холивудската легенда Мел Гибсън бе уловен в интимни моменти с 44-годишната красавица Антонела Салвучи. Дали това е началото на нова глава, или просто „сбогуване между приятели“, както твърдят близки до актьора

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

<p>Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка</p>

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Любопитно Преди 1 час

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 2 часа

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Edna.bg

Легенда на Реал Мадрид изуми: Клубът трябва да продаде Мбапе или Винисиус

Gong.bg

Златните корени на българската борба, внукът на Георги Мърков продължава историята

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Nova.bg