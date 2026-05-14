Експерт: Поразителна разлика между срещата на Тръмп и Си през 2026 и 2017 г.

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Готви се нова оставка на министър в Лондон

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

П осрещането на президента Тръмп на грандиозната церемония в Пекин с китайския президент Си Дзинпин в четвъртък следваше същия блясък и протокол като при пътуването му през 2017 г. Събитието обаче изглеждаше „значително по-ведро“ в сравнение с предишното му посещение, смята експерт.

„Това, което се промени тази вечер, не беше церемонията – беше химията“, заяви Изабел Владоиу, основател на Американския институт за дипломация и човешки права.

Владоиу отбеляза, че китайските домакини са „запазили същата строго хореографирана и грандиозна церемониална структура“ като при първото държавно посещение на Тръмп, но този път и двете страни са били по-достъпни и приятелски настроени.

„Тази вечер церемонията изглеждаше значително по-ведра, разговорлива и с много повече лично общуване“, допълни тя.

Промяна в динамиката

През 2017 г. Тръмп посети Китай като част от петдневна азиатска обиколка, за да обсъди търговския дисбаланс и ядрената заплаха, която Северна Корея представляваше за света по това време.

Сега 79-годишният президент заяви, че тазгодишната среща на върха в Китай е за обсъждане на търговските отношения със Си, като същевременно се фокусира върху теми, включващи спирането на незаконния износ на фентанил, американската война с Иран и въпроса за Тайван.

Подобно на посещението през 2017 г., Тръмп бе посрещнат от Си на стъпалата на Дома на народните събрания в четвъртък следобед пред голям тържествен военен парад и група деца.

„Ръкостискането беше по-дълго, двамата лидери продължиха да разговарят, докато се поздравяваха и вървяха заедно“, отбеляза Владоиу.

Двамата лидери се ръкуваха в продължение на около 15 секунди, преди Си да се отдръпне, а Тръмп го потупа по гърба.

„Си Дзинпин – който обикновено е изключително сдържан при официални протоколни прояви – прекара значително време в лично общуване с президент Тръмп по време на цялата церемония“, разкри Владоиу.

„Един особено забележителен момент беше преди влизането в Дома на народните събрания, когато Си спря с Тръмп на стълбището и изглеждаше, че му обяснява и посочва елементи от церемонията и околността, преди да продължат заедно навътре. В китайския протокол топлината често се предава не чрез самата церемония, а чрез моментите между нейните етапи“.

Историческата среща на върха включваше изпълнение на националните химни и преглед на мащабния тържествен военен парад.

Символиката на цветовете

„Визуалният символизъм също беше поразителен“, посочи Владоиу, отбелязвайки, че Тръмп е заменил синята вратовръзка, с която е слязъл от „Еър Форс 1“, със своята емблематична червена вратовръзка, „напасвайки се визуално с доминиращата церемониална палитра на Китай“.

„Си Дзинпин носеше виолетово-лилава вратовръзка, което може би негласно напомня за символиката на „Пурпурния забранен град“ (Дзидзинчън), исторически свързван с императорската власт и центъра на китайската мощ“, обясни тя.

По време на първото си посещение през ноември 2017 г. Тръмп носеше синьо-бяла раирана вратовръзка, докато Си го развеждаше из китайската столица. Тогава към тогавашния главнокомандващ се присъедини и първата дама Мелания Тръмп, която обаче не предприе повторно пътуване до Китай за тазгодишното тридневно държавно посещение.

Първата среща на върха на Тръмп беше и последният път, в който американски президент пътува до Китай преди историческото завръщане в четвъртък.

„Като цяло, протоколът тази вечер запази величието и символиката на равенство от посещението през 2017 г., но същевременно излъчи забележимо по-топла и по-диалогична динамика между двамата лидери“, обобщи Владоиу.

След двустранна среща между американските и китайските дипломати, продължила два часа и 15 минути, Тръмп и Си направиха кратко отклонение, за да посетят историческия Храм на небето в Китай – обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 15-и век. Очаква се двамата лидери да се срещнат отново за официалната държавна вечеря по-късно същия ден.