Популярен Playboy модел почина на 38-годишна възраст

М оделът Таби Браун, която участва в "The Bachelor" и се срещаше с футболистите Рахим Стърлинг и Марио Балотели, почина на 38-годишна възраст.

Таби от Южен Лондон, която е работила и за Playboy и се е появявала в реклами на Canon, Virgin Atlantic, AXE и Lynx, както и в телевизионно риалити шоу на Channel 5, получи много почести. Моделът е участвал и в музикални клипове на Snoop Dogg, Dizzee Rascal и B.O.B.

Бившият мениджър на модела потвърди трагичната ѝ смърт. Причината за смъртта ѝ остава неясна.

Приятели и шокирани фенове се включиха в социалните мрежи, за да отдадат почит на звездата.

Трагичната смърт на Playboy моделите

Само преди шест седмици красивият модел публикува последното си видео в Instagram, в които щастливо позира в обществена баня. Опечалените приятели и роднини сега отдават почит на звездата под последната ѝ снимка в Instagram, публикувана през февруари 2022 г.

Таби е работила като бизнес мениджър, когато прави своя голям пробив в моделството, наета за реклама на Virgin Atlantic. Тя бързо обръща гръб на света на бизнеса, като вместо това решава да сключи няколко изгодни рекламни договора.

Бързо става известна, появява се на кориците на редица списания и получава няколко участия като водеща. Перспективният модел получава работа в рекламата на чипс Walkers, Sleek Hair, Legs Avenue и Littlewoods и др.

През 2009 г. е избрана да представлява Англия на World Super Model в Тайван, според актьорския ѝ профил.

През 2010 г. се снима в няколко музикални видеоклипа, включително към хита Magic на B.o.B и Ривърс Куомо, където се вижда как танцува по бикини.

Преди време Таби се срещаше със звездата на Челси Рахим Стърлинг. Не е ясно колко време са били заедно, но през март 2016 г. са забелязани да напускат заедно хотел Lowry в Манчестър след среща.

През 2011 г. тя се среща и с италианския футболист Марио Балотели в продължение на седем месеца, след като се срещат за първи път в нощен клуб.

През 2019 г. Таби стартира и своя собствена компания за спортно облекло, наречена tbleggins, и често публикува снимки, на които е облечена в комплекта, докато е във фитнеса.

