Свят

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

30 октомври 2025, 15:05
Полски изтребители прехванаха руски самолет
Източник: istock/Getty Images

М инистърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че за втори пореден ден полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде "Ройтерс".

Полската армия вчера обяви, че нейни изтребители са прехванали друг руски военен самолет, който е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство на Балтийско море. Руският самолет не е подал полетен план и транспондерът му е бил е изключен.

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

"Изтребители МиГ-29 днес прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море", каза Кошиняк-Камиш и добави, че инцидентът е бил идентичен с вчерашния. Министърът не оповести повече информация.

Изтребители на НАТО прехванаха руски военни самолети над Балтийско море

Страните от източния фланг на НАТО следят с повишено внимание въздушното пространство за нарушения от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха без позволение в естонското въздушно пространство и останаха там в продължение на 12 минути. Това се случи малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.

Източник: БТА, Николай Велев    
Полски изтребители Балтийско море Полша Руски разузнавателен самолет
